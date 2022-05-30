Юные жители Чувашии могут бесплатно отправиться на «Союзмультфильм»

Легендарную киностудию, на которой «родились» Карлсон, Чебурашка, кот Матроскин, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», смогут посетить те, кто примет участие во флешмобе.

«Союзмультфильм» запустил праздничную акцию «Ты — мультгерой!». Детям предлагается перевоплотиться в любимого мультипликационного героя, сфотографироваться или снять видео в этом образе.

Эти снимки и ролики необходимо разместить на странице в ВК, добавить хештег #я_в_Союзмультфильме и отметить группу киностудии: https://vk.com/soyuzmultfilm.

Любой участник может опубликовать неограниченное число конкурсных постов.

К яркому флешмобу могут присоединиться и педагоги. Они также могут размещать работы своих учеников на личных страницах в соцсетях.

Лучшие детские работы можно будет увидеть в журнале «Союзмультфильм». Их авторов пригласят на экскурсию по киностудии. К слову, поездку и все расходы оплатят сами организаторы.

Участница первого Всероссийского форума классных руководителей Василиса Егорова считает, что такие творческие задания помогают детям проводить летние каникулы с пользой, знакомиться с чем-то новым, позволяют раскрывать таланты.

«Союзмультфильм» за более чем полувековую историю своего существования подарил нам и нашим детям незабываемые эмоции, радость, счастье. Многие шедевры киностудии стали неотъемлемой частью детства. Мой любимый мультфильм – «Летучий корабль». И думаю, что у каждого ребенка есть свой любимый герой. Данный флешмоб дает возможность продемонстрировать свою индивидуальность, творческие способности и креативное мышление», — признаётся педагог СОШ №12 г. Новочебоксарска Василиса Егорова.

Отметим, что итоги флешмоба подведут 14 июня.