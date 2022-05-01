День республики-2022: от деловых форумов до всероссийских фестивалей

В этом году особенно тщательно идет подготовка к самой главной дате в праздничном календаре Чувашии — Дню республики. Причем основные мероприятия запланированы не только на 23 и 24 июня, богатым на интересные и яркие события обещает стать почти весь следующий месяц. О том, какая составлена культурно-деловая программа, кого ждать нынче в гости и где намечены самые интересные площадки, говорилось на заседании оргкомитета.

Глава Чувашии Олег Николаев сразу же обозначил два основных направления предстоящих июньских событий. Во-первых, это деловой трек — традиционный экономический форум и другие мероприятия, где будут обсуждаться вопросы экономического развития в свете геополитической обстановки, включая ключевые темы импортозамещения и внутреннего туризма. Во-вторых — культурный блок, посвященный, прежде всего, нашим выдающимся землякам, а также народным культурным ценностям и традициям. Особняком здесь стоят крупные федеральные фестивали.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Мероприятия начнутся 2 июня и продолжатся до 26 июня. Запланировано восемь крупных проектов. Три из них вошли в План основных мероприятий Года культурного наследия народов России, утвержденный Правительством Российской Федерации. Это Фестиваль-марафон «Песни России», I Всероссийская детская фольклориада, Всероссийская акция «Вышитая карта России», которая была инициирована Чувашской Республикой».

Кроме того, параллельно идет подготовка к открытию мемориала в честь трудового подвига строителей оборонительных рубежей. Намечены и выездные мероприятия на площадках Госдумы и Совета Федерации в Москве, а возможно — и международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщил руководитель региона. Кстати, чувашская диаспора, проживающая в городе на Неве, в этом году тоже готовится провести свой Акатуй.

«Мы договорились, что все мероприятия сформируем как единый план действий, синхронизируем нашу работу по подготовке», — напомнил участникам заседания Олег Николаев. И предложил доложить, что сделано по каждому из направлений, ибо до июня, как говорится, уже рукой подать…

Обсудят туризм, оценят гостеприимство

О деловой программе рассказал вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов. В первую очередь он сделал акцент на Чебоксарском экономическом форуме, который пройдет с 20 по 24 июня под девизом «Курс на импортозамещение». На него приглашены представители федеральных органов власти, главы регионов, руководители госкорпораций, банков, IT-компаний и бизнес-сообщества. Вести мероприятие на главной площадке — в ледовом дворце «Чебоксары Арена» будут журналисты телеканала «Россия 24» Юрий Богданов и Александра Суворова.

Форум разделили на три основных трека: люди, технологии и бизнес, развитие внутреннего туризма. В программу включены также полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», день президентской платформы «Россия — страна возможностей». Запланированы и выездные заседания комитетов Госдумы России по финансовому рынку и развитию туризма, а также молодежный слет «Республика на Волге».

К СЛОВУ Деловой блок разнообразит и форум URBANКАСЫ в Доме правительства республики. По словам вице-премьера — руководителя Минстроя Чувашии Павла Данилова, профессиональные эксперты в сфере градостроительства обсудят важные для региона вопросы по созданию и улучшению комфортной городской среды в границах Чебоксарской агломерации.

Изюминкой экономического форума станет выставка «Регионы — сотрудничество без границ», которая нынче расположится в ледовом дворце. По словам Дмитрия Краснова, свое участие подтвердили больше десятка предприятий республики, заявки продолжают поступать. Для гурманов организуют и «вкусную» зону, где можно будет оценить продукцию местных производителей.

Гастрономическую тему продолжит «Гостеприимная Чувашия». В этот раз она станет частью Всероссийского фестиваля хмеля «Зеленое золото России — 2022», что развернется в Чебоксарском речном порту. Кроме выставки блюд чувашской национальной кухни тут состоится и конкурс профессионального мастерства, где кулинары приоткроют ноу-хау приготовления традиционных чувашских лакомств.

Ну а вечером небо над столицей республики снова засияет огнями салюта. Пиротехническое искусство покажут участники фестиваля фейерверков «Асамат» из Чувашии и Беларуси.

Споют и станцуют

Цепочку культурных событий запустит 2 июня Чебоксарский кинофестиваль, ну а продолжат ее крупные федеральные проекты — Всероссийская акция «Вышитая карта России» и Фестиваль-марафон «Песни России». Они будут приурочены к празднованию Дня России. Как уже сообщала «Советская Чувашия», карту презентуют в Чебоксарах 12 июня, сначала в Чувашской государственной филармонии с участием Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», затем на вечернем благотворительном концерте народной артистки на Красной площади. По словам руководителя Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой, ведутся переговоры, чтобы показать шедевр российских вышивальщиц и на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Есть в этом году в культурной афише предстоящего празднества и свои «юбиляры». В 30-й раз в Чувашии пройдет фестиваль народного творчества «Родники России». 20-летие отметит Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Кстати, в этом году он сменит локацию и переместится в сквер, прилегающий к Чувашскому драматическому театру имени К.В. Иванова. Напомним, конкурс планировалось провести в этом году раньше, но в итоге организаторы остановились на традиционных днях — 23 и 24 июня. В состязании примут участие более 60 мастеров из 25 регионов страны, с десяток народных умельцев будут защищать честь родной Чувашии. Также откроется выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства регионов России, подаренных нашей республике.

К СВЕДЕНИЮ Официальное открытие «Родников России» запланировано на 23 июня. Фестиваль пройдет на Красной площади Чебоксар в 19 часов. А 24 июня с 10 утра творческие коллективы, предварительно из 15 регионов страны, будут выступать в пяти районах республики. Традиционного шествия участников фестиваля нынче не предполагается, однако вечером все соберутся на гала-концерте в столице Чувашии.

X Всечувашский праздник Акатуй развернется 24 июня в этнокомплексе «Амазония» в Чебоксарах. По данным Минкультуры Чувашии, приглашения для участия в нем разосланы во все регионы, где есть чувашские диаспоры. Пока свой приезд подтвердили 18 чувашских коллективов народного творчества из 13 субъектов страны. Ждут на торжестве и участников Форума земляков. Ярким украшением Дня республики станет финал республиканского конкурса «Я — женщина».

Завершит культурный марафон I Всероссийская детская фольклориада, которая пройдет с 23 по 27 июня. По данным Минкультуры Чувашии, в ней примут участие творческие коллективы из 78 регионов России в возрасте от 10 до 17 лет. Всего свои таланты покажут 1100 детей. Уже сейчас прорабатывается вопрос о том, как принять и где разместить юных гостей. Кстати, своеобразной подготовкой к фольклориаде для наших коллективов станет праздник «Ача-п?ча Акатуй» в Чебоксарах. Он пройдет 12 июня в Детском парке имени А.Г. Николаева.

Обучат рыбацкому делу и отправят в полет

Порадуют жителей Чувашии и гостей республики и спортивные события. По словам руководителя Минспорта Чувашии Василия Петрова, 24 июня состоится республиканский фестиваль «Спортивная семья» на призы Главы Чувашии. В тот же день запланировано и проведение республиканского турнира по национальной борьбе «К?реш?», причем сразу в двух локациях — в чебоксарском этнопарке «Амазония» и в Козловском районе, который, напомним, наряду с Чебоксарами нынче стал основной площадкой празднования Дня республики.

О том, как торжество пройдет в районе, рассказал глава администрации Алексей Людков. Праздничные мероприятия откроются здесь 18 июня Фестивалем-марафоном «Песни России» с участием Надежды Бабкиной. Также состоится праздник национальных культур «Мы разные — но мы едины».

Ну а 24 июня главные события в Козловке будут проходить на улице Ленина. Здесь нынче пропишется полюбившийся чебоксарцам арт-проект «Творческий бульвар». Набережная превратится в одну большую креативную театрализованную площадку, где каждое поселение Козловского района инсценирует одну из чувашских народных сказок.

Зрелищным обещает быть представление клуба исторической реконструкции «Вареж» из Владимирской области. Любители истории развернут средневековый лагерь, проведут мастер-классы по рыбацкому делу, изготовлению рыболовных снастей, гарпунов и лодок. Ну а секретами современной рыбалки поделятся участники Фестиваля рыбака.

Романтики в праздничную программу добавит чествование юбиляров семейной жизни в живописном местечке на высоком берегу Волги «Птичий полет». Пролетит над районом и огромный воздушный шар…

Олег Николаев еще раз напомнил, что все мероприятия должны проводиться в едином стиле под девизом «Земляки — это сила». Также будут использоваться логотипы Года выдающихся земляков, Года культурного наследия народов России и Всероссийской детской фольклориады. Глава Чувашии также предложил обозначить в оформлении площадок партнеров и спонсоров мероприятий, тем самым поблагодарив их за весомую поддержку.