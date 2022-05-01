В селе Напольное прошел фестиваль детского творчества

За молодыми — будущее народа

В очередной раз в мордовском селе Напольное Порецкого района взошел лучезарный символ традиционного детского праздника «Чипайне» (Солнышко).

Как отметил руководитель Мордовского культурного центра Владимир Седойкин, «Чипайне» (проводится с 2003 года) нынче не мог не отдать долг Году культурного наследия народов в России и Году выдающихся земляков в Чувашии. Потому и детский фестиваль начался с рассказа об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Григории Фадеевиче Арлашкине. Литературно-музыкальную композицию о своем славном земляке представили учащиеся Напольновской средней школы (она носит имя Героя), члены патриотического клуба «Поиск».

Праздник проходил в капитально отремонтированном здании сельского Дома культуры, на обновленной сцене. Программа, как всегда, была обширна. Это и выставка творчества юных мастеров (художественные рисунки, мягкие игрушки, работы из глины, бумаги, резьба по дереву), и песенно-танцевальное искусство. Около 60 мальчишек и девчонок дошкольного возраста из сел Сыреси, Рындино, Напольное, Порецкое с большим усердием пели и читали стихи на родном языке.

Взрослые зрители — папы, мамы, бабушки и дедушки — рук для аплодисментов не жалели: «Это очень хорошо, что детям с самой ранней поры прививается любовь к родному языку, народным традициям, культуре. Ведь им, молодым поколениям, предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше не только культурное наследие нашего народа, но и наш эрзянский язык».

Справка «СЧ»

Григорий Фадеевич Арлашкин (25 января 1918 — 15 февраля 1945) родился в селе Напольное. Окончил Горьковский коммунально-строительный техникум. В июле 1939 года был призван в Красную Армию, служил на Тихоокеанском флоте. В 1943 году прошел курсы переподготовки при Саранском военном пехотном училище и был направлен в действующую армию. В составе 348-й стрелковой дивизии участвовал в боях с фашистами на территории Брянской области, Белоруссии, Восточной Пруссии и Польши. Командовал стрелковым взводом, ротой, батальоном. 15 февраля 1945 года на подступах к городу Мельзак батальон майора Арлашкина овладел господствующей на местности высотой и отразил восемь контратак фашистских войск, уничтожив более 150 гитлеровцев и 5 самоходных орудий. В рукопашном бою Арлашкин уничтожил шесть немцев, однако и сам был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.