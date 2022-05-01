Треть опрошенных жителей считают соцконтракт эффективной мерой поддержки

В Чувашии продолжает действовать программа социальных контрактов. Граждане с доходами ниже прожиточного минимума могут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего дела. Этой возможностью уже воспользовались более 1600 человек, как результат, начали появляться новые яркие региональные бренды. Самыми распространенными сферами выбора деятельности стали сельское хозяйство, парикмахерское дело и косметические услуги, грузоперевозки, а также торговля. На осуществление деятельности личного подсобного хозяйства предоставляется единовременная выплата в размере 100,0 тыс. Если в прошлом году было заключено 100 контрактов на ЛПХ, то за 5 месяцев этого года уже 182 человека (семьи) включились в эту программу, что свидетельствует о заинтересованности граждан и востребованности этого направления.

Социологи Центра управления регионом Чувашии провели исследование и выяснили отношение малоимущих граждан республики к социальному контракту. Около половины участников опроса рассказали, что знают о заключении соцконтракта. 34% респондентов, не заключавших ранее контракт, заинтересовались этой возможностью. Треть опрошенных считают, что программа является эффективной мерой поддержки малоимущих граждан.

Наиболее действенными направлениями соцконтракта они отметили: преодоление трудной жизненной ситуации, бесплатное профессиональное обучение и содействие в поиске работы. 67% респондентов, заключавших контракт, получали ежемесячные денежные выплаты, 17% – помощь в трудоустройстве.

Большинство участников опроса (91%) не заключали контракт, 5% – имеют такой опыт. Каждый второй отказался участвовать в программе, так как его не устраивает сумма социальной помощи и сбор большого количества документов. При этом, 44% респондентов хотели бы получать дополнительную информацию о социальном контракте посредством соцсети «ВКонтакте», телевидения и популярного мессенджера.

«Нужно работать на перспективу, создавать условия для того, чтобы люди, используя выделенные государством средства, становились самодостаточными»,- отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Приоритетным направлением остается повышение уровня жизни населения. Заключение соцконтракта – одна из важных технологий для решения поставленной задачи. Показателем результативности работы будет не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности»,- сказала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Общий объем финансовой помощи, направленный на поддержку предпринимательства и самозанятости с начала реализации программы, составляет 371,1 млн. рублей. Наряду с денежными выплатами гражданин получает дополнительную поддержку в виде обучения. Особой популярностью пользуются курсы по антикризисному планированию, ведению бухгалтерского учета и отчетности, технологиям активных продаж, а также курсы начинающих фермеров.

Отметим, опрос проведен с 17 по 21 мая методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных социальных сетей в Чувашии, в исследовании принял участие 401 человек.