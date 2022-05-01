Первый слет агроволонтеров пройдет в Чувашии

«Лучшие на селе» — так называется слет агроволонтеров, который пройдет 28 мая в Янтиковском районе на базе отдыха «Медвежий угол». Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в нем ожидается участие более 1200 представителей сельской молодежи со всех районов Чувашии. Это работники сельскохозяйственных предприятий, сельские врачи, педагоги, работники культуры. Масштабное профильное мероприятие подобного формата в стране проводится впервые. Цель слета — объединение усилий сельской молодежи в развитии агроволонтерства.

«Недаром символом слета агроволонтеры выбрали сноп, ведь в единении — сила. Это новая площадка, которая должна способствовать формированию идеологии единения, популяризации добровольческой деятельности, разработке новых региональных проектов в волонтерской, патриотической и просветительской направленностях», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

В программе слета также круглые столы, мастер-классы по организации добровольческой деятельности, участников ждет обширная спортивная и культурная программы.