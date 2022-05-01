Ремонту систем водоснабжения — лучшие технологии

В связи с передачей полномочий в части обращения с твердыми коммунальными отходами Минприроды Чувашии принятым правительственным постановлением из республиканской госпрограммы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» исключается целевой индикатор «количество приобретенных контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов».

Кроме этого, вводятся новые критерии конкурсного отбора источников водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту. В частности, применение наилучших доступных технологий — установка контейнерной станции водоподготовки артезианской воды из скважины вместо установки водонапорной башни. А еще программа дополняется мероприятием по регистрации в установленном порядке органами местного самоуправления и газораспределительной организацией права собственности на бесхозные недвижимые объекты.