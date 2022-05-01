Экономическая программа получает прибавку

А «соколята» будут с зарплатой

Объем финансирования программы «Экономическое развитие Чувашской Республики» увеличивается на 1,5 млрд рублей в связи с уточнением республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующие поправки в документ были утверждены на заседании правительства республики под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

Они касаются также направления средств на строительство офиса многофункционального центра обслуживания населения в столичном микрорайоне «Новый город». Как доложила и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова, на 2023 год выделяется 5 млн рублей на разработку проектно-изыскательских работ по данному объекту. По словам вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, проект подбирается, параметры офиса общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, где также разместятся сотрудники ГИБДД, согласованы. Пройти экспертизу намечается в первом квартале 2023 года.

Вносятся в программу и другие изменения. В частности, о предоставлении грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. На эти цели предусматриваются деньги из федерального бюджета. Как отмечалось, господдержка молодых предпринимателей в республике появляется впервые. После проведения в этом году конкурсного отбора будет проанализирована заинтересованность субъектов малого и среднего предпринимательства в такой поддержке, после чего распределят гранты.

На 652,7 млн рублей увеличивается также финансирование республиканской программы развития здравоохранения на 2022 год, сообщил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы отрасли, организацию противоэпидемиологических мероприятий и дополнительного профессионального образования.

На заседании утвержден порядок предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Данный нестандартный инструмент реализации права по обеспечению жильем, помимо получения его по договору социального найма, был предложен в прошлом году, напомнил Глава республики. Он позволяет более мобильно реализовать это право. Предложенный на рассмотрение Павлом Даниловым документ определяет порядок выдачи такого жилищного сертификата на приобретение или строительство жилья.

ЦИФРА 137,4 млн рублей направляется в 2022 году на обеспечение многодетных семей жильем

Владимир Степанов внес на рассмотрение проект изменений в закон «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике», касающихся оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Речь идет в том числе о создании «специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам». Проще говоря, об упраздненных когда-то медвытрезвителях. Как было отмечено, речь идет о «временной изоляции граждан в состоянии опьянения до их естественного вытрезвления, что направлено в первую очередь на пресечение нарушений общественного порядка и профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых как самими лицами в состоянии опьянения, так и в отношении них».

Хорошая новость на заседании прозвучала для новочебоксарского хоккейно-спортивного клуба «Сокол». Если питание и другие расходы «соколят» раньше оплачивались в том числе за счет спонсорских средств, то вопрос о постоянном источнике, то есть заработной плате игроков, до сих пор не был решен. Хотя в соответствии с требованиями Регламента НМХЛ со всеми спортсменами-хоккеистами должны быть заключены профессиональные контракты, где предусмотрена выплата заработной платы в размере минимального размера оплаты труда. Данное требование было узаконено принятым на заседании постановлением. Годовой фонд оплаты труда 25 спортсменов составит 5,4 млн рублей. Законом об уточнении республиканского бюджета в 2022 году такая субсидия клубу предусмотрена. Как отметил Олег Николаев, к решению этого вопроса шли долго, «и дальше надо продолжить выстраивать систему максимального привлечения молодежи в спорт, в том числе спорта высших достижений».

На заседании рассмотрен вопрос об устойчивой работе топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 годов. Утверждены изменения в ряд ранее принятых правительственных документов.