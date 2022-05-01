Пенсионный фонд Чувашии и Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике подписали соглашение о сотрудничестве

В Отделении ПФР по Чувашской Республике – Чувашии 23 мая 2022 года, в преддверии Дня защиты детей, состоялось торжественное подписание соглашения между республиканским отделением Пенсионного фонда России и Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике.

Соглашение подписали управляющий Отделением ПФР по Чувашской Республике -Чувашии Валерий Николаев и Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова.

Документ определяет основные формы взаимодействия Отделения ПФР и аппарата Уполномоченного в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей в области социального обеспечения, взаимодействия в области правового просвещения и проведения совместной информационно-разъяснительной работы.

Отделение ПФР предоставляет целый спектр государственных услуг, в том числе меры социальной поддержки семьям, имеющим детей.

С 1 января 2022 года ПФР назначает выплаты и пособия, переданные от социальной защиты населения: неработающим женщинам по уходу за ребенком до 1,5 лет, при рождении или усыновлении ребенка, а также беременным женам военнослужащих и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

С 1 мая 2022 года по поручению Президента Российской Федерации В. Путина органы ПФР приступили к приему и рассмотрению заявлений на выплату семьям с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет. На сегодня выплата назначена на более чем 23 тыс. детей, по заявлениям перечислено 364 млн. рублей. Заявления рассматриваются по мере поступления и в установленный срок – 10 рабочих дней.

Через органы ПФР предоставляется государственная поддержка детям-инвалидам. В Чувашии 4,8 тыс. детям установлены пенсии по инвалидности и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В республике 3,5 тыс. родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, получают компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей ежемесячно.

После подписания документа управляющий Отделением ПФР по Чувашской Республике — Чувашии Валерий Николаев и Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова ответили на вопросы журналистов по новым выплатам на детей от 8 до 17 лет.