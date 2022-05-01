В детских садах столицы Чувашии возобновляется отопительный сезон

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Из-за установившейся в последнее время холодной погоды сотрудники дошкольных учреждений и родители малышей стали жаловаться, что в зданиях очень холодно, дети в группах мерзнут. Поэтому администрации садиков обратились с просьбой вернуть подачу тепла.

По данным на понедельник, в 26 детсадах отопление дали, еще 53 заявки подготовлены для отправки в ПАО «ТПлюс». По словам Дениса Спирина, жители многоквартирных домов, подключенных к централизованному теплоснабжению, тоже могут возобновить подачу тепла, для этого нужно решение, принятое на общем собрании собственников помещений. Правда, пока соберешь всех жильцов, пожалуй, и погода успеет наладиться.

Опубликовано: 24 мая 2022 г.


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