На соревнования в Чувашию приехали даже из Эстонии

Ветераны спортивной ходьбы показали пример молодым спортсменам на «Олимпийском»

В воскресенье началу соревнований среди юношей и девушек на дистанциях 3000, 5000 и 10000 метров на стадионе «Олимпийский» предшествовали ветеранские старты по ходьбе памяти братьев Василия и Геннадия Семеновых. Их инициатором стал младший из братьев — Виктор Семенов, участник летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

Побеждать можно и когда тебе за 80…

«Без преувеличения скажу, что братья Семеновы являются неким брендом чувашской школы легкой атлетики. Благодаря им в республике зародилась спортивная ходьба, и долгие годы на наших скороходов равнялись ведущие спортсмены во всем мире», — отметил на открытии соревнований министр спорта Чувашии Василий Петров. И напомнил, что «сам Виктор Семенович не только тренирует молодежь, но и личным примером показывает, что заниматься спортом и выступать на соревнованиях можно в любом возрасте».

На дистанцию 5000 м вышли спортсмены самых разных возрастов, включая тех, кому за 80. Самым старшим из них оказался 82-летний Николай Шумилов. По его словам, активно участвовать в соревнованиях он начал на пятом десятке лет. «Чувствую себя нормально. Каждый день прохожу такую дистанцию в новоюжном районе. Участвую в многоборье ГТО, в лыжных соревнованиях», — говорит Шумилов. За его плечами, кстати, 17 марафонов по бегу, в том числе четыре — в Москве.

Победителем же в категории 80-84 года стал 80-летний Николай Андреев. «В таком возрасте выступать очень интересно, — отмечает он. — Всю жизнь посвятил спорту. У меня и дочери им занимались, и внучки. Через спорт воспитывал, спорт помогает». Сам Андреев 46 лет отработал учителем физкультуры, тренером, директором спортшколы в Ядрине. За всю карьеру не поставил ни одной двойки.

«По нормативам легко работать, раз — и пару влепил. Ребенку не двойки на физкультурах надо ставить, а воодушевлять его, чтобы для него каждый урок был интересным, чтобы он по ночам о нем думал, — признается Николай Андреев. — Меня ученики очень любили. И сейчас, когда встречаемся, обнимают, благодарят».

«Не мог не приехать в Чебоксары»

Виктору Семенову удалось собрать ходоков-ветеранов из разных уголков страны. А один из них, Сергей Лыжин, приехал из Эстонии.

«Я уже был в Чебоксарах на чемпионате России по ветеранам, нас тогда Виктор Семенов и награждал. Поэтому не вернуться сюда просто не мог. Дорога, правда, оказалась неблизкой. Из Эстонии сначала приехал в родительский дом, в Архангельскую область, оттуда в Москву и затем — в Чебоксары. Послезавтра снова еду в Таллин», — рассказал Лыжин. И слегка затронул тему нынешней неспокойной ситуации в мире: «9?Мая возложил там цветы, но не знаю, что с ними стало сейчас, — у европейцев по отношению к ветеранам войны неоднозначные понятия. Но у нас свои ценности, мы остаемся людьми».

Здесь рождаются мировые рекорды

…За соревнованиями юношей и девушек было интересно наблюдать в контексте того, что кто-то из них, возможно, в будущем покорит пьедесталы чемпионатов мира и Олимпийских игр. Как это было, например, с гимнасткой Еленой Замолодчиковой, которая в 90-е годы приезжала на соревнования в Чебоксары, а вскоре стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Не помешает, к примеру, присмотреться к Максиму Пьянзину, который выиграл на дистанции 10000 м, пройдя ее за 39 минут 17 секунд. «Лучший результат сезона в мире!» — объявил ведущий. Но друзья поздравляли спортсмена не столько с победой, сколько с днем рождения. Побед много, а день рождения — раз в году.

По словам теперь уже 19-летнего спортсмена, выступать в Чебоксарах ему нравится, а холодная погода не мешает, а помогает. «Когда жарко, тяжелее идти, а сейчас хорошо, на дистанции не надо обливаться», — улыбается Максим.

Погода и уровень организации понравились и победительнице на дистанции 10000 м Анастасии Колчиной: «Погода комфортная, условия для соревнований — на высшем уровне». Назвала она и человека, на которого равняется: «Ориентируюсь я на своего тренера, олимпийского чемпиона Ольгу Николаевну Каниськину. Она всегда для меня была и будет примером, кумиром, опорой и поддержкой».

И Пьянзин, и Колчина представляют Мордовию. Спортсмены из соседней республики взяли едва ли не все золотые медали первенства. Пора бы и Чувашии вернуть былые позиции и составить Мордовии мощную конкуренцию.

К СЛОВУ

Перед церемонией награждения прямо у беговой дорожки началось совещание судей, тренеров по итогам чемпионата. У кого-то возникли претензии к поведению рефери, некоторые тренеры упрекнули судей в том, что те незаслуженно сняли ряд ходоков с дистанции. Напряжение нарастало, и обсуждение перешло на более высокие тона. Единственное, в чем к тому моменту сошлись участники совещания: негоже обсуждать все это на глазах у ждавших начало церемонии юношей и девушек — и ретировались в конференц-зал. Остается надеяться, что этот спор (в основном он касался критериев работы судей) поможет отечественной спортивной ходьбе добиться побед на мировых турнирах. Когда, конечно, нас туда допустят. И да: к местным организаторам претензий не было.