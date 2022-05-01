Чебоксары снова встретили лучших ходоков страны

…Дожди, сильный ветер, пробиравший до дрожи атлетов и болельщиков на Московской набережной, борьба до последних метров дистанции со счастливым концом для одних спортсменов и разочарованием для других, и даже протест на результаты соревнований. Невероятным круговоротом событий запомнился первый день чемпионата и первенства России по спортивной ходьбе в Чебоксарах. В соревнованиях приняли участие порядка 270 спортсменов из 12 регионов страны.

В столице республики эти важные старты нынче проходили второй год подряд. В 2021-м Чебоксары встретили лучших ходоков России 35-градусной жарой. А на сей раз с самого утра небесная канцелярия подготовила атлетам «подарочек» в виде небольшого града и холодного дождика…

Василий Петров, министр спорта Чувашии: «Для нас большая честь, что местом проведения этих стартов является родина наших прославленных легкоатлетов-олимпийцев Елены Николаевой, Олимпиады Ивановой, Алины Ивановой, Виктора Семенова, Владимира Андреева и многих других. И сегодня я хотел бы обратиться к юным спортсменам. У вас есть все возможности для того, чтобы продолжить знаменательные традиции российской школы легкой атлетики. А мы, в свою очередь, будем создавать все условия для того, чтобы вы могли спокойно тренироваться, совершенствовать свое мастерство и добиваться тех же спортивных высот».

Но спортсмены ко всему готовы. Первыми на старт вышли стайеры, которые выявляли сильнейших на дистанции 35 км у мужчин и женщин. Многие спортсмены, принявшие участие в заходе, блистали на Московской набережной и в прошлом году.

Среди них — представительница республики Мордовии и Кемеровской области Маргарита Никифорова, имеющая в роду чувашские корни. Практически с первых метров дистанции девушка четко дала понять, кто на дистанции хозяин — будто находясь в своей лиге, она сразу взвинтила темп и четкими шагами помчалась к финишу. А соперницы только и успевали смотреть ей в спину. В итоге Маргарита с солидным отрывом в 11 минут заняла первое место. Серебряным призером стала Дарья Голубечкова из Мордовии, а «бронзу» также завоевала воспитанница мордовской школы ходьбы Юлия Турова.

«Всегда после старта эмоции зашкаливают — особенно когда ты выигрываешь. В этом году у меня лучший результат сезона в мире, поэтому меня больше это радует, — подчеркнула Маргарита Никифорова. — В том году была жара, невыносимо жутко, я даже успела обгореть во время прохождения дистанции. В этом году был град и ветер. И все-таки в холод соревноваться лучше — он как-то легче переносится».

А у представителей сильного пола на 35-километровке борьба за медали сохранялась до последних метров дистанции. Практически на каждом участке трассы рядом с ограждениями стояли тренеры, которые старались докричаться до атлетов: «Плечи вперед, пятки назад, ноги под себя бери, и записки не хватай». («Записки» — это предупреждение спортсменам за нарушение стиля передвижения, — Прим. ред.)

Уже к середине захода образовалась группа лидеров из восьми человек, которая впоследствии и разыграла медали. Среди претендентов на награды числился и Кирилл Фролов, который выступал в родных стенах и созрел как профессиональный атлет в Чувашии, но сейчас представляет Москву.

По ходу дистанции все меньше ходоков претендовали на награды, а развязка наступила на заключительных десяти километрах — спортсмен из Мордовии Сергей Кожевников, несмотря на сильнейший ветер на Московской набережной, смог оторваться от преследователей. Кстати, на последних метрах дистанции лидера захода сопровождал неожиданный спутник — собачка выбежала на трассу и преследовала Сергея до самого финиша.

В итоге Сергей Кожевников завоевал золотую награду, «серебро» на счету у Александра Гарина, представляющего Мордовию и Удмуртию, а замкнул тройку призеров Кирилл Фролов.

«Дистанция была довольно тяжелая из-за плохих погодных условий. Было трудно поддерживать высокий темп, но я очень рад, что мне удалось победить, — рассказал о своем успехе Сергей Кожевников. — На такой стайерской дистанции всегда практически одинаковый сценарий развития захода — до 25 км идет группа лидеров. А дальше ребята, у которых остаются силы, пытаются повысить темп ходьбы и устремляются вперед».

Несмотря на сложные погодные условия, спортсменов на трассе активно поддерживали болельщики. Для юной Анны Симушкиной было важно прийти и поддержать своих. «Я занимаюсь в одной спортшколе вместе с нашими спортсменами — Аэлитой Яронговой, Анастасией Козловой, Кириллом Фроловым… Пришла поддержать их на чемпионате. Мне важно было выплеснуть эмоции, чтобы они услышали нас, — поделилась впечатлениями Анна. — Как мы болеем? Говорим: «Вперед, терпите, давайте!» Я сама очень люблю спортивную ходьбу и хотела бы в будущем также выступать на соревнованиях высокого уровня».

Что интересно, после бронзового финиша Кирилл Фролов как ни в чем не бывало побежал делать заминку после соревнований, чуть не пропустив церемонию награждения. Уроженец нашей республики остался доволен поддержкой, которая окружала его во время захода. «Родные стены всегда помогают — болельщиков было много, и я это чувствовал», — добавил спортсмен.

Также Кирилл рассказал корреспонденту «СЧ», что изначально планировал побороться даже за победу, но в условиях противоборства не только с соперниками, но и с природными факторами, хорошо, что удалось добраться до третьего места…

Важно то, что в свете проведения огромного количества соревнований у Всероссийской федерации легкой атлетики к нашей республике как к принимающей стороне нет никаких нареканий.

«Чемпионат России по спортивной ходьбе в Чебоксарах — один из первых крупных стартов в регионе, который пройдет в этом году. В расписании еще и Мемориал Игнатьева, и первенство России до 20 лет, и чемпионат страны по легкой атлетике. Город и республика готовы к соревнованиям высокого уровня, у руководства есть желание принимать состязания, — подчеркнула и.о. президента, первый вице-президент федерации Ирина Привалова. — У Чувашии есть и подходящая инфраструктура. Поэтому при принятии решения мы долго не задумывались, кому отдать право проведения этих соревнований. Я не вижу никаких недостатков».

Заходы на 20 км развивались практически по одному сценарию, но с разной степенью драматизма. Если у мужчин победил опытный Василий Мизинов, то у прекрасной половины разгорелись настоящие страсти. Казалось, все шло к закономерному финишу, и тут спортсменке из Москвы Марине Новиковой за 200 метров вынесли третье предупреждение и оставили на две минуты штрафа в пит-лейне. В итоге Марина закончила дистанцию на четвертом месте, а ее тренеры посчитали, что один из судей якобы не соответствовал квалификации соревнований. Но в итоге результаты оставили без изменений.

КСТАТИ

Представительница Чувашии Елена Сергеева стала обладательницей золотой медали в рамках первенства России среди юниорок до 23 лет. Воспитанница Эльвиры Ивановой финишировала с результатом 1 час 41 минута 37 секунд. Следом финишную черту пересекли спортсменки из Челябинской области — Юлия Халилова (1:41:43) и Наталья Колтышева (1:45:45).