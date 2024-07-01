«Чебоксары — как второй дом»

Столица республики принимает лучших легкоатлетов России и Беларуси.

Не прошло трех недель с окончания престижного «Мемориала А.В. Игнатьева», а элита отечественной «королевы спорта» вернулась в Чебоксары, чтобы порадовать зрителей на стадионе «Олимпийский» захватывающими сражениями и высокими результатами в рамках Кубка России и первенства страны по спортивной ходьбе. В стартовый день мастерство демонстрировали Елена Соколова, Александр Соловьев, Мария Прохорец, Константин Холмогоров, Алексей Худяков, Владимир Никитин и другие именитые легкоатлеты. Болельщики, очарованные зрелищными баталиями на дорожках и секторах, не уходили со стадиона до конца вечерней соревновательной программы.

Для подготовки к важным стартам организаторы проделали огромный объем работы. Примерно за неделю до начала состязаний специалист (официальный меритель трасс ходьбы и марафонов) Илья Михайловский приехал в Чебоксары для проверки состояния покрытия на Театральной набережной перед предстоящими заходами на 20 км у женщин и мужчин. В итоге на трассу был получен официальный сертификат, в соответствии с которым на ней можно проводить соревнования по спортивной ходьбе всероссийского и международного масштаба. Также преображалась и главная арена спортивного праздника — стадион «Олимпийский». Правда, по результатам инспекции арены министром спорта республики Василием Петровым были обнаружены маленькие недостатки, которые удалось вовремя устранить к началу турнира.

Чувашия как эталон

Наша республика имеет славные традиции не только в легкоатлетических победах, но и проведении соревнований по этому виду спорта. В предыдущие десятилетия в Чебоксарах проводились командный чемпионат Европы по легкой атлетике, Кубок мира по спортивной ходьбе. Участие в них принимали действующие и будущие олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира, представлявшие другие страны и континенты.

Проводились бы такие соревнования и в дальнейшем, если бы Всероссийская федерация легкой атлетики десять лет назад не была отстранена на международном уровне на фоне допингового скандала. По этой причине у Чебоксар отозвали право организовать командный чемпионат мира по ходьбе в 2016 году: международной федерации пришлось проводить выборы нового города, победу одержал Рим. Настолько блистательно себя проявили Чебоксары как город-организатор, что даже столица Италии проиграла им конкуренцию.

Опыт нашего города в проведении крупнейших легкоатлетических турниров в России остается востребованным и поныне, поэтому неудивительно, что к нам вновь приехали сильнейшие профильные спортсмены страны. В том числе — ходоки: именно они на заливе открывали программу Кубка России по легкой атлетике на дистанции 20 км. В рамках этого турнира соревнования по ходьбе, кстати, прошли впервые.

Раньше Чувашия в спортивной ходьбе была едва ли не сильнейшим регионом в стране. Сейчас же на корпус опережает всех Мордовия. И то, что на 20-километровке среди мужчин и женщин мордовские ходоки завоевали пять из шести возможных медалей, факт неудивительный.

Самым первым финишную черту пересек чемпион недавних Игр БРИКС Сергей Кожевников. Свою победу в Чебоксарах он назвал легкой, и этот факт спортсмена не особо порадовал.

«Сегодняшняя победа далась довольно легко, так как не было главного соперника — Василия Мизинова. А когда мы идем вместе с ним, у нас всегда получаются довольно высокие результаты — вне зависимости от трассы и погодных условий. В отсутствие же Василия остальные ребята не смогли навязать серьезную конкуренцию», — сказал Кожевников «Советской Чувашии».

Впрочем, победа есть победа, тем более она принесла ходоку дополнительные баллы в зачет Гран-при, одним из этапов которого стал и старт в Чебоксарах.

Начала спокойно, а выиграла забег с личным рекордом

После интересных соревнований у ходоков спортивное действо плавно перетекло на «Олимпийский». Корреспондент «СЧ» пришел на стадион до начала вечерней программы и увидел на дорожке неожиданного гостя — главную фаворитку на дистанции 100 метров у женщин Кристину Макаренко. По расписанию у нее старт во второй день. Неужели Кристина решила попробовать себя в новой дисциплине? — промелькнула мысль. Однако на деле все оказалось куда проще — звездная легкоатлетка просто решила опробовать дорожку «Олимпийского», пока была возможность.

Первые полтора часа вечерней программы обошлись без беговых дисциплин, а внимание зрителей в основном было приковано к мужским прыжкам с шестом, о которых мы расскажем чуть позже. Первыми на дорожки вышли легкоатлетки на дистанцию 800 метров. И в сердцах местных болельщиков забрезжила надежда на медаль — сразу несколько спортсменок из Чувашии были заявлены в эту дисциплину. Пожалуй, больше всего шансов на успех имела Анна Красильникова, бежавшая во втором забеге. Она уверенно стартовала, держалась в группе. По ходу дистанции зрители болели за нашу спортсменку: «Давай, Аня, вперед!» Звучная поддержка настолько воодушевила Анну, что она лидировала весь заключительный круг, а на финише с ускорением отдала практически все силы, но заняла первое место, установив личный рекорд — 2 минуты 03,35 секунды.

«Мы начали очень тихо, но я ближе к концу забега начала разгоняться. Мне понравилось, как я пробежала финальный круг, потому что он получился намного быстрее, чем первый, — рассказала Анна Красильникова после финиша. — Я очень рада, что у меня остается запас сил для наращивания темпа, надеюсь, что это мне поможет в борьбе с более сильными конкурентками, но я благодарна своим соперницам по нынешнему забегу».

После интервью корреспонденту «СЧ» Анна внимательно наблюдала за решающим забегом. Она сильно переживала, но, к сожалению, по финальным результатам Красильникову сместили на итоговую шестую строчку, а победила Мария Проховец из Брянской области, показавшая время 2 минуты 02,50 секунды.

Рывок в стиле Борзаковского на глазах олимпийского чемпиона

Женщин на дорожке сменили мужчины на дистанции 800 метров. По предстартовым раскладам в этой дисциплине пророчили серьезную борьбу между легкоатлетами за медали. Конечно, здесь старался не затеряться представитель Чувашии Рудольф Прокопюк, который стремится попасть в отечественную элиту 800-метровки.

Как и Анна Красильникова, Рудольф Прокопюк стартовал в предфинальном третьем забеге. С первых метров дистанции он отсиживался в тени. В это время олимпийский чемпион Афин 2004 года на 800-метровке Юрий Борзаковский внимательно следил за нашим легкоатлетом. На радость зрителей на трибунах и Юрия Михайловича на последних 250 метрах Рудольф сделал рывок в стиле Борзаковского и победил в забеге с личным рекордом 1 минута 48,99 секунды.

«Испытываю смешанные эмоции 50 на 50 — радости и сожаления. По ощущениям мог еще лучше результат показать. После финиша испытывал интересные эмоции — как будто по самочувствию не выложился до конца. У меня был запас, но нужно было отработать третьи 200 метров (отрезок от 400 до 600 метров). На них я потерял драгоценные мгновения, — подвел итоги выступления Рудольф Прокопюк. — Главное, что еще есть время подготовиться до первенства страны по своему возрасту и чемпионата России».

Однако оставался еще финальный забег, по итогам которого Рудольф занял шестое место в общей таблице результатов. А «золото» завоевал Константин Холмогоров из Москвы со временем 1 минута 47,92 секунды. Кстати, Константин всегда с огромным удовольствием приезжает в столицу нашей республики, с которой у него связаны самые теплые воспоминания.

«Очень приятно побеждать на чувашской земле. Первые мои крупные победы были на «Олимпийском». В Чебоксарах созданы отличные условия для соревнований, тренировок — все доступно и уютно. У меня здесь живут друзья, с которыми я с удовольствием встречаюсь. Для меня Чебоксары — как второй дом, — поделился эмоциями Константин Холмогоров. — Результат для меня объективно невысокий, но своим бегом я доволен. В преддверии следующих стартов в сезоне нынешняя победа — хорошее подспорье для дальнейшего прогресса».

После окончания всех забегов на дистанции 800 метров олимпийский чемпион Афин Юрий Борзаковский для «Советской Чувашии» высказался относительно перспектив Рудольфа Прокопюка: «Парень невероятно талантливый. Я думаю, что если бы он бежал с победителем Константином Холмогоровым в одном забеге, то Рудольф мог бы навязать конкуренцию Константину и другим призерам. Главное, чтобы Рудольф продолжал делать свою работу и ничего не боялся».

КСТАТИ В Кубке России по легкой атлетике участвуют порядка 700 спортсменов из 58 регионов нашей страны и Беларуси.

Болельщики и ветер — важные помощники

Один из самых зрелищных и грациозных видов «королевы спорта» — прыжки с шестом. В стартовый день за медали сражались девять спортсменов. Львиная доля зрителей пришла понаблюдать и поболеть именно за шестовиков. Практически каждая удачная попытка сопровождалась бурными аплодисментами. В рамках Кубка России больше всего оваций досталось прыгуну с шестом из Москвы Александру Соловьеву, который по ходу соревнований все рубежи брал с первой попытки, кроме гроссмейстерской высоты 5,90 метра, которая в итоге ему не покорилась. При этом сам Александр, показав результат 5,83 метра, установил личный рекорд.

«Стадион в Чебоксарах мне очень нравится — сектор находится близко к главным трибунам. Я получил нереальное удовольствие от состязаний, ощущал поддержку болельщиков. Когда соперники в секторе закончили выступать, они пошли на трибуны и болели за меня. Также ветер нам только помогал прыгать, — рассказал Александр Соловьев после победы. — Я чувствовал, что могу взять высоту 5,90, но во второй попытке немного не реализовал свои умения. Чуть четче движения, в других аспектах прибавлю и покорю высоту 5,90 метра».

До «золота» призеру Игр в Лондоне не хватило двух сантиметров

Зрелищная борьба развернулась в секторе для прыжков в длину у девушек. Всего на соревнования была заявлена 21 спортсменка, в том числе серебряная медалистка Олимпиады в Лондоне 37-летняя москвичка Елена Соколова. Опытная прыгунья до заключительной попытки сражалась за победу, но с результатом 6,64 метра всего два сантиметра уступила представительнице Санкт-Петербурга Таисии Дмитриевой, которая продемонстрировала боевой результат (6,66 метра) в первой и фактически единственной зачетной попытке.

«Я боролась сама с собой. После международных Игр БРИКС я переболела. Первая тренировка в соревновательном режиме после Казани была в Брянске — там я прыгнула на 6,19. И сейчас у меня не так плохо получилось, постепенно нащупываю свой разбег. Я довольна выступлением, — подчеркнула Елена Соколова. — Очень много участниц в секторе было — первые три попытки шли больше часа. В таких реалиях сложно сохранять концентрацию из-за долгого ожидания своей попытки».

Николай Архипов, Владимир Нардин, Вадим Антонов

В заходе в рамках Кубка России на Театральной набережной женщины шли по дистанции вместе с мужчинами. Фото Валерия Панфилова