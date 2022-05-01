В Чебоксарах начато производство уникальной техники под брендом «Силант»

В одной из горнодобывающих компаний Казахстана будет работать созданная в Чувашии машина-вездеход. Ее задача — уменьшить запыленность внутрикарьерных дорог, для этого в кузове вездехода установлен водяной насос высокого давления с комплектом форсунок. Аналогов данного транспортного средства в России не производится, сообщили в Минпроме республики. И уточнили, что новая техника Чебоксарского завода силовых агрегатов может быть полезна не только горнякам — модифицированный вездеход пригодится в сельском хозяйстве и сфере ЖКХ, поможет в тушении небольших лесных пожаров.
Опубликовано: 20 мая 2022 г.
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