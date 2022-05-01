Спортсмены из Чувашии триумфально выступили на детском фестивале адаптивного хоккея

Вернулись домой победителями

Три чебоксарские команды приняли участие и добились успехов на IV Всероссийском фестивале адаптивного хоккея в Сочи. Всего же на социально-спортивном празднике собрались 47 детских команд, а общее число его участников — игроков, тренеров, болельщиков, организаторов — составило порядка полутора тысяч человек. Абсолютный рекорд фестиваля.

Юные спортсмены блистали не только на льду, но и за его пределами, создавая на фестивале яркую позитивную атмосферу. На людей с ограниченными возможностями принято смотреть с сочувствием, однако по настроению дети и юноши, выступившие в Сочи, дадут фору многим.

Что объединяет Чебоксары и Петербург

По факту же Чувашия была представлена не в трех, а в четырех командах.

«О-о-о!» — воскликнул юный, но уже почти взрослый хоккеист Михаил Козлов, когда узнал, что я представляю «Советскую Чувашию». Михаил — бывший игрок чебоксарской хоккейной команды «Атал», выступающей в категории следж-хоккея. Играя за нее, в том числе и на предыдущих фестивалях, проявил себя настолько хорошо, что получил приглашение на повышение. Теперь он защищает цвета петербургской команды «СКА-Стрела», выступающей в главном дивизионе. И находится под присмотром старшего тренера молодежной сборной России Андрея Иванова, возглавляющего и эту команду.

«Это не только соревнование, но и общение между городами друзей, знакомых. Новые знакомства всегда присутствуют, кого-то из старых друзей встречаем — тоже очень приятно. Естественно, на льду мы соперники, а в жизни — друзья. Когда отдыхаем вместе, никаких разногласий вне льда нет. На льду можно вспылить, а в жизни все у нас хорошо», — говорит Михаил и благодарит организаторов за турнир.

По его словам, по прибытии на фестиваль в Сочи, Козлов «первым делом пошел к бывшим партнерам по чебоксарской команде, обнял всех. «Все-таки тянет на родину, болею за чебоксарцев тоже, — говорит Михаил. — Питерский СКА очень дружит с Чебоксарами. Познакомились три года назад, я тогда играл против питерцев, и так получилось в жизни, что теперь — за них. Обычно некоторые после игр очень расстраивались, а после игр Чебоксар и Питера все радовались. Такая атмосфера была, что никто не плакал, не расстраивался. Чебоксары и Питер — команды, которые показывали душевный атмосферный хоккей».

Пока Михаил часто бывает на родине, ведь он учится в Чебоксарах, в 11-м классе. Здесь же будет готовиться к поступлению в вуз. Но поступать планирует уже в Петербурге.

Слова благодарности от тренера сборной

Андрей Иванов, старший тренер «СКА-Стрелы», говорит про Михаила: «Это командообразующий игрок, у нас один из основных. Естественно, он игрок и молодежной сборной тоже. Он переехал в Санкт-Петербург с точки зрения роста как хоккеиста. Хотя, конечно, первые успехи у него были в Чебоксарах. Слова благодарности тренерам и руководителям региона».

Еще один яркий участник фестиваля из Чебоксар — Иван Железнов, вратарь нашей команды «Юман», которая выступает в соревновании среди незрячих и слабовидящих детей. Разносторонний человек и в спорте, и в жизни в целом. И тоже позитивный парень.

«Хоккеем я занимаюсь с октября 2019 года. Удовольствие от игры получаю, иначе так долго бы здесь не оставался (смеется). На профессиональном уровне я себя, как спортсмена, пока еще не рассматриваю, если мы уже говорим о спорте высоких достижений. Но если этот хоккей будет развиваться и дальше, если у нас будут не только детские и юношеские команды, а еще молодежные и взрослые, то я с удовольствием буду участвовать», — говорит Иван.

Также он занимается настольным теннисом и легкой атлетикой. «Я бегун. От кого, непонятно, за кем — тоже непонятно, но бегу, — смеется Иван. — Что касается музыки, это уже не совсем пройденный, но уже оставшийся позади, наверное, этап. Я окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Может, что-то и смогу вспомнить, но не факт. Однако периодически беру в руки инструмент».

Между прочим, отец Ивана Владимир Железнов — известный тренер по боксу, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики. «В этом году он выиграл российские соревнования по лыжам, молодежный турнир по настольному теннису среди слепых, по мужикам на чемпионате России 23-е место занял. Готовится к первенству России по легкой атлетике. Да, я его слегка подталкиваю (к занятиям спортом), он заинтересовался и без спорта уже не может», — признается Железнов-старший. Фестиваль он оценивает, как «шикарный».

В рамках фестиваля адаптивного хоккея соревнования прошли по трем дисциплинам — следж-хоккею (паралимпийская версия хоккея), хоккею для незрячих и слабовидящих детей и специальному хоккею (тренируются дети и взрослые любого возраста с синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными особенностями). В каждом из них выступили команды из Чебоксар.

Игроки «Атала» выиграли турнир в третьем дивизионе в следж-хоккее, коллектив «Юмана» стал лучшим среди незрячих и слабовидящих. «Метеор» одержал несколько побед в соревновании по специальному хоккею, здесь чемпионом признана каждая команда-участница.

Чебоксарцы Михаил Козлов («СКА-Стрела»), Павел Леонтьев («Юман») и Константин Ершов («Атал») вошли в список лучших защитников турнира.