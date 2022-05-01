17-летний житель Чебоксар обвиняется в разбойном нападении на интим-шоп

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в начале апреля нынешнего года 17-летний горожанин, находясь в магазине, напал на продавца-консультанта. И, угрожая ножом, потребовал передать ему находившиеся в кассе деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, продавец достала из кассы 13 тысяч рублей и передала их злоумышленнику. Благодаря оперативной работе сотрудников УМВД России по городу Чебоксары разбойника задержали.

Также установлено, что в прошлом году и в марте нынешнего этот несовершеннолетний совершил четыре кражи и мошенничество. Общий ущерб от преступлений составил более 124 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Возраст, опасный для окружающих

В серии краж из торговых центров и применении насилия в отношении полицейского также обвиняется другой 17-летний житель Чебоксар. По версии следствия, в декабре прошлого года и январе нынешнего он трижды крал из разных торговых центров города одежду известных марок общей стоимостью более 16,5 тысячи рублей. Заносил вещи в примерочную, там надевал их на себя и благополучно уходил из магазина.

А когда в его квартиру пришел оперуполномоченный полиции, чтобы проверить несовершеннолетнего злоумышленника на причастность к кражам, тот набросился на него с кулаками, нанося удары по лицу, голове, и даже укусил стража порядка. Однако борьба закончилась не в его пользу. Кстати, в ходе следствия подросток признался в кражах и в агрессивных действиях в отношении полицейского.

Следствие по делу завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы переданы для рассмотрения в Ленинский районный суд. Он и решит, какого наказания заслуживает юный вор, применивший насилие в отношении представителя власти.

Как видим, подростков на преступления толкает корысть. Кому-то хочется приобрести модную одежду, кому-то мобильником обзавестись. А денег-то нет… Вот и 14-летний чебоксарец пошел на разбой ради электронной сигареты. В прошлом году он через интернет познакомился с 16-летним юношей под предлогом покупки такой сигареты. Вечером на чебоксарском заливе встретился с новым знакомым и избил его, не жалея своих рук и ног, да еще стеклянную бутылку пустил в ход. Короче, все сделал, чтобы отнять вожделенную сигарету, после чего скрылся.

После обращения родителей потерпевшего в полицию личность злоумышленника была установлена. Учитывая возраст фигуранта дела, суд приговорил его к полутора годам условного лишения свободы.

Серьезное обвинение предъявлено еще двоим подросткам из Чебоксар. Им инкриминируется «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия». Одному парнишке 16 лет, а другому — 17.

По материалам уголовного дела, в январе нынешнего года несовершеннолетние злоумышленники находились на лестничной площадке четвертого этажа многоквартирного дома. Причем в изрядном подпитии. И там напали на ранее незнакомую 37-летнюю жительницу этого дома. Один из подростков ударил женщину по голове стеклянной бутылкой из-под водки, а другой выхватил у нее из рук сотовый телефон, после чего оба скрылись с места происшествия.

Потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. И этих разбойников полиция установила. Следствие по делу завершено, впереди суд.

На разбой решились и двое 17-летних жителей Но вочебоксарска. В вечерний час летом прошлого года во дворе дома они напали на 40-летнего мужчину, сбили его с ног, нанесли множество ударов, после чего вытащили из кармана шорт потерпевшего пять тысяч рублей и скрылись. Правда, недолго «кайфовали» на чужие деньги — уголовного дела и приговора избежать не удалось. Равно как и двоим подросткам из города Козловки (15 и 16 лет от роду), которых суд признал виновными в вымогательстве денег у местных жителей по сговору и с применением насилия (использовали электрошокер). Приговор — два года условного лишения свободы каждому.