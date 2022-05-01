18 мая. Республика в событиях и лицах

1938 – в г. Инза Ульяновской области родился Олег Александрович Волков, заслуженный машиностроитель Чувашской АССР и Российской Федерации, почетный гражданин города Чебоксары. После окончания Горьковского политехнического института свою жизнь связал с Чебоксарским агрегатным заводом, где прошел путь от электрика до генерального директора.

Лауреат престижных международных и российских премий «Хрустальная Ника», «Серебряный дельфин», «Руководитель 21 века», «Директор года» с вручением именного диплома и золотой медали. Его именем назван бульвар в Чебоксарах, на доме, где он жил (ул. Текстильщиков, 23), установлена мемориальная доска.

1977 – регулярные рейсы из Чебоксар в Москву начал выполнять самолет Ту-134. Чебоксарский аэропорт был связан авиарейсами почти 30 городами СССР. Пропускная способность возросла с 50 пассажиров в сутки в 1950 году до 2500.

1983 – в Шумерле открыт историко-краеведческий музей. Его основателем и первым директором был Владимир Николаевич Троицкий, учитель истории, отличник просвещения РСФСР, заслуженный работник культуры Чувашской АССР.

1994 – уроженец с. Шыгырданы Батыревского района Альбир хазрат Крганов назначен муфтием Духовного управления мусульман Чувашской Республики. В 2010 году возглавил Духовное управление мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»». С 2016 года – муфтий Духовного собрания мусульман России. Член Общественной палаты Российской Федерации. За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, укрепление дружбы между народами награждён орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.