В Чувашии отметили 25-летие портала органов власти

Четверть века назад республика уверенно шагнула в сферу информатизации

13 апреля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» отпраздновали 25-летие портала органов власти Чувашской Республики. Если четверть века назад cap.ru был небольшим сайтом, то сегодня это глобальный интернет-ресурс, объединяющий более 700 сайтов органов власти и госучреждений.

«Миссия, цели и задачи, которые были заложены при создании сар.ru, актуальны и сейчас. Меняется функционал, инструментарий, подходы и формы работы, но именно миссия – а это достоверное и оперативное информирование, сбор информации в одной точке, открытость для всех пользователей – остается прежней и продолжает поддерживаться. Это главное. Через это мы видим и преемственность власти в Чувашской Республике, и поддержание высокого стандарта работы», — отметил руководитель региона Олег Николаев.

И, как показало время, портал органов власти республики как первоисточник официальной достоверной информации востребован и сейчас. Он заложил основу единого информационного пространства для власти и общества. Тем самым были созданы необходимые условия для диалога, эффективного и оперативного решения актуальных вопросов развития республики.

Два с половиной десятилетия портал выдает полную и объективную информацию о жизни сегодняшней Чувашии. На нем ежедневно собирается вся самая актуальная и достоверная информация о новых законопроектах, событиях политической и общественной жизни республики, а также фото- и видеорепортажи.

СПРАВКА «СЧ» В 1996 году Правительство Чувашии в соответствии с концепцией «Интранет-Чувашия» подключилось к сети Интернет. Был создан сайт администрации президента Чувашской Республики – один из первых сайтов региональных органов власти. На нем размещалась разнообразная информация о республике, оперативные публикации новостной ленты. В 1998 году постановлением Кабинета министров республики сайт получил статус источника официальной правительственной информации.

Сенатор Российской Федерации, первый президент Чувашии Николай Федоров, конечно же, не мог не приехать на этот праздник. Во многом благодаря ему данный ресурс начал свою работу, оставаясь сегодня основным инструментом информационной политики. Сенатор отметил, что портал был изначально задуман как единая точка входа на сайты министерств, ведомств, муниципалитетов республики и федеральных органов власти. Николай Федоров тепло поздравил, по его выражению, «родителей юбиляра», основателей сайта – «маму» Наталью Володину и «папу» Дмитрия Назипова.

Дмитрий Назипов начинал инженером-программистом Чебоксарского центра информатики, а в 1994 году перешел в администрацию президента Чувашской Республики. Занимал пост заведующего отделом информатизации информационно-аналитического управления, затем — начальника управления информационных технологий. Ему и пришла идея создать web-сервер портала.

«Тогда были интересные времена, когда в России закладывался интернет как таковой, когда закладывались основы того, что сейчас стало современной цифровой цивилизацией. И мы, как представители регионального правительства, начали размышлять о том, как же может выглядеть портал республики, региона России, чтобы быть полезным для власти и для народа», — отметил Дмитрий Айратович, который сегодня занимает пост первого вице-президента «Газпромбанка».

На самом деле никто не знал, что из этого получится. Команда разработчиков шла наощупь, не зная, куда выйдет. «Хождение по целине» привело к тому, что они заложили ту основу, которая стала впоследствии типовой для порталов госвласти в России.

На момент становления cap.ru Наталья Володина руководила пресс-службой президента Чувашии. В начале 2000-х она предложила использовать ресурс портала cap.ru как основной инструмент информационной политики. Под ее руководством отстраивалась информационная система региона, формировался институт пресс-секретарей.

«Чувашия лидирует по разным направлениям, — считает Наталья Ивановна. – Только потому, что тогда, 25 лет назад, был выбран правильный ориентир, и мы двинулись в правильном направлении».

Когда сайт только начинал свою работу, не было пресс-секретарей и над ним работали люди из отраслевых министерств – начальники отделов, заведующие секторами. По мнению Натальи Володиной, это те столпы, на которых стоит сегодняшняя информационная политика республики.

В 1997 году в администрацию первого Президента Чувашии пришел молодой специалист в области IT-технологий Владимир Лидерман, он придумал конструктор, на основе которого был разработан интернет-портал cap.ru и все сайты органов власти, которые на нем расположены.

«Мы старались сделать наш портал удобным и простым для пользователей. Чтобы человек всегда мог очень быстро найти нужную информацию. Это то свойство, которое способствовало его популярности», — отметил Владимир Викторович.

Любовь Шемарина, возглавлявшая с 2000 года сектор по работе с информационными ресурсами Отдела информатизации администрации первого президента Чувашии, вспоминала, как развивался институт пресс-секретарей. Немаловажную роль в этом сыграли учебные поездки в МГУ на факультет журналистики. С утра и до позднего вечера, а то и до ночи сотрудники пресс-служб своевременно наполняли сайт актуальной информацией. Писали тексты, размещали фотографии…

Сегодня республика не только сохранила заложенные в то время компетенции в области информатизации, но и продолжает их уверенно развивать. Чувашия входит в ТОП-20 рейтинга цифровой трансформации, цифровой зрелости экономики и сфер жизнедеятельности. А по цифровизации отдельных направлений, таких как здравоохранение, сфера физической культуры и спорта, республика выбилась в десятку лидеров в стране.

КСТАТИ В 2012 году на портале появился раздел на чувашском языке. Благодаря этому нововведению жители республики смогли одними их первых узнавать актуальные новости на родном языке. Сайт также посещают уроженцы Чувашии, которые сегодня живут за границей.