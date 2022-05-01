В Алатыре врач за взятки выписывала полицейским больничные листы

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Алатырском районе завершено расследование уголовного дела в отношении врача Центральной районной больницы, обвиняемой в совершении коррупционных преступлений.
По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), с августа 2019 по июль прошлого года врач-хирург получила мелкие взятки в размере 2 тысяч рублей от пяти сотрудников органов внутренних дел, не имеющих оснований для освобождения от службы, за выдачу им справок об освобождении от служебных обязанностей. Она же в июне 2021 года за взятку в 1000 рублей внесла в комплексную медицинскую информационную систему «Статистика» заведомо недостоверные сведения о якобы имеющемся заболевании у ее знакомого, на основании чего ему незаконно был выдан листок нетрудоспособности.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным подразделением собственной безопасности МВД по Чувашии. Полицейские, передававшие врачу взятки, были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В следственном управлении отмечают, что один из них уже осужден за дачу взятки, суд приговорил его к штрафу в 5 тысяч рублей.

Опубликовано: 12 мая 2022 г.


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