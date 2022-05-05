С Днем Победы!

Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — священная дата в истории нашей страны.

Мы помним, какой ценой далась Победа, гордимся нашей великой державой, героическими подвигами отцов и дедов, которые защищали Отечество, храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Родину.

Чувашский народ внес свой вклад в общую борьбу за свободу и независимость Родины. На фронт отправилась пятая часть населения республики. Они сражались на всех фронтах. Женщины, старики и подростки самоотверженно ковали Победу в тылу. 28 предприятий были эвакуированы в Чувашию. Было налажено производство боеприпасов, комплектующих для авиационной, танковой, морской техники. В суровые годы войны столица Чувашии превратилась в крупный медицинский центр. В Чебоксарах располагались четыре эвакогоспиталя, которые излечивали бойцов.

Мы горды тем, что столица Чувашии за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне второй год носит звание Города трудовой доблести.

Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за беспримерный подвиг, стойкость и мужество! Ваши боевые заслуги — пример и ориентир для нынешних поколений защитников Отечества.

Героические страницы истории сплачивают общество, объединяют наши усилия во имя процветания любимой России, укрепления мощи и авторитета российского государства на мировой арене. Память о беспримерном подвиге нашего народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего родную землю от врага — это «прививка» на века от пагубной заразы, которой является фашизм. Безмерная благодарность российским военнослужащим, которые сегодня, как их деды и прадеды 77 лет назад, проявляют стойкость и мужество, доблестно защищая Донбасс и мирное население от нацистов. Мы каждый день узнаем имена новых героев — солдат и офицеров, которые демонстрируют профессионализм и лучшие качества российского воина в ходе выполнения задач спецоперации.

Никому не под силу сломить духовное величие российского народа! Убежден, что вместе мы преодолеем любые препятствия, и победа будет за нами, потому что победа там, где правда!

Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев

Дорогие соотечественники!

Примите искренние поздравления с Днем Победы!

Этот праздник является символом мужества и твердости духа нашего многонационального народа, примером безмерной любви и преданности Отчизне.

Победа далась страшной ценой. Наши воины преодолели суровые испытания, страдания и лишения. В жестоких сражениях они отстояли свободу и подарили человечеству будущее.

Дух Победы — это стержень и нравственная опора многих поколений россиян. Мы гордимся ратными подвигами фронтовиков. Преклоняем голову перед тружениками тыла. Восхищаемся достижениями предков, которые стали основой развития и процветания страны.

Сплоченность и единение народа-победителя — это самое дорогое наследство, которое досталось потомкам. Наш священный долг — навсегда сохранить светлую память, историческую правду о героическом пути советских воинов, не допустить возрождения нацизма, сделать все для укрепления могущества Родины.

Желаю всем доброго здоровья, мира и благополучия!

Председатель Государственного Совета

Чувашской Республики

Леонид Черкесов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

От имени всего коллектива филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Это особенный и дорогой для нас праздник. Несмотря на то, что 1945-й все дальше уходит в глубину лет, мы не забываем, какое огромное историческое значение сыграла Победа для нашей Родины. 9 мая олицетворяет не только Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками, но также мощь и величие нашей страны, которую никому не удастся завоевать.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто победил фашизм, отстоял нашу Родину. Мы благодарны вам за Великую Победу и за то, что после войны вы сумели возродить нашу страну. Среди фронтовиков и тружеников тыла мы особенно чтим наших коллег-энергетиков, которые в страшное военное время плечом к плечу самоотверженно защищали родную землю, а в послевоенные годы восстанавливали энергосистему. Поднимая энергетику, строя подстанции и линии электропередачи, они заложили прочный фундамент для устойчивого развития энергетической отрасли. Наша задача сегодня — сохранить, сберечь память об этом героическом подвиге и передать молодому поколению славные традиции наших предшественников.

В этот знаменательный день примите искреннее поздравление с великим праздником и пожелания здоровья, счастья, благополучия. Мира вам и вашим близким. С Днем Победы!

Заместитель генерального директора — директор филиала «Чувашэнерго»

Дмитрий Иванов