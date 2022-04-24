После «субботника» худрук цивильского клуба останется без прав

Водители больших машин нередко позволяют себе больше, чем остальные, поэтому и внимание со стороны стражей дорог к ним тоже повышенное. Не прошел проверку на трезвость и тракторист, замеченный экипажем ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» в поселке Опытный.

Мужчина вез ветки на свалку на личном тракторе, когда его остановили полицейские. Освидетельствование выявило у местного жителя довольно значительную степень алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что выпил накануне, но исходящий от него запах был намного острее «похмельного». Задержанный оказался худруком ДК, которого попросила помочь администрация расположенной по соседству школы.

Все-таки не перестаешь удивляться безалаберному отношению к безопасности некоторых должностных лиц. Ведь вылазка пьяного тракториста на территорию школы, где он загрузил спиленные во время субботника ветки, могла закончиться чем угодно!

«Оформив» немолодого правонарушителя и отстранив его от управления техникой, один из инспекторов ГИБДД все же отвез сухостой на свалку. А его напарник старший лейтенант полиции Владимир Иванов, пока трактор грузили на эвакуатор, провел профилактическую беседу с проходившими мимо местными школьниками, которых попросил быть предельно внимательными на дорогах, где, к сожалению, позволяют себе ездить пьяные водители…