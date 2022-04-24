Мужчину в Алатыре завалило землей в траншее. Виновный выслушал приговор

В Алатыре местный житель признан виновным в смерти знакомого, которого завалило землей в ходе проведения строительных работ.

Октябрьским днем прошлого года в Алатыре в ходе проведения работ по прокладке труб канализации к дому алатырца произошел обвал грунта. Это стало причиной гибели 35- летнего знакомого, находившегося на дне траншеи. Установлено, что потерпевший был привлечен к работе по устной договоренности и на безвозмездной основе. При этом, как следует из материалов уголовного дела, организатор прокладки труб не обеспечил безопасность проведения этих работ (не укрепил откосы траншеи), а также проводил их после того, как истек срок действия ордера на производство земляных работ. Суд наказал его годом ограничения свободы. Дело расследовало СУ СКР по Чувашии.