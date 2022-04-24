Чувашия вступает в десятилетие науки

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий в РФ. Это решение стало логичным продолжением завершившегося Года науки и технологий. 2021 год показал, насколько велик потенциал наших ученых, российских научных школ, исследовательских центров и лабораторий.

Наступившее десятилетие науки позволит этому потенциалу перерасти в новейшие разработки и современные технологии. Объявляя науку приоритетным направлением, государство делает ставку на умную молодежь, запускает программы поддержки отечественных научных разработок, открывает широкие перспективы развития.

В Чувашии в последние годы немало сделано для развития науки. Как рассказал ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров в 2021 году в университете были реализованы или стартовали четыре крупных научных проекта.

«Университет продолжит развивать «науку молодых»: поддерживать работу студенческих конструкторских бюро, проводить конкурсы на выделение средств из Фонда поддержки молодежных стартапов ЧГУ. Особое внимание в нашем вузе уделяется привлечению студентов, магистрантов, аспирантов к выполнению научных проектов по заказу сторонних организаций и предприятий республики, решению практико-ориентированных инженерных задач», — отметил ректор.

Планируется, что университет прирастет новыми объектами научной инфраструктуры. Уже в 2022 году в ЧГУ появится новая лаборатория, спроектированная и реализованная на базе партнера вуза, чебоксарского предприятия «Сеспель» — научно-исследовательская лаборатория вентильных электроприводов. Также в планах — центр индустриальных инноваций «Син-Энергия», Центр инженерных разработок в области электротехники и научно-технический центр по разработке электронной компонентной базы в рамках программы импортозамещения.