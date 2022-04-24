Первомай пришел в Чебоксары

Под ярким солнцем в хорошую погоду около 35 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию в столице Чувашии. Среди них — коллективы предприятий, в годы Великой Отечественной войны несших свой вклад в общую Победу, благодаря чему Чебоксары были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Также в праздничном шествии от сквера Чапаева до Красной площади участвовали представители общественных организаций, учреждений культуры, спорта, медицины и образования, политических партий. В атмосферу праздника смогли окунуться и те горожане, кто изначально не планировал участвовать в шествии — люди пели и танцевали под знакомые всем мелодии…

«Уважаемые земляки, с Праздником Весны и Труда вас! Этот замечательный праздник мы с вами отмечаем после двухлетнего перерыва в привычном формате. Праздник очень яркий, событийный и содержательный, – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. – Мы в этом году впервые прошлись по улицам Города трудовой доблести – Чебоксар. Отлично, что столица нашей республики встречает нас в новом статусе. В нынешнем году мы с вами чествуем выдающихся земляков – это люди разных профессий, которые смогли показать своим трудом хорошую качественную работу. Здорово, что жизнь возвращается в прежнее русло».

«Сегодня нас объединило главное – это традиции, которые живут в наших сердцах, они переданы нашими отцами, дедами – отметила депутат Государственной Думы России Алла Салаева. – Мы все вместе прошли по центральной улице нашего любимого города Чебоксары. Поздравляю вас с большим праздником!».

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов в своем выступлении подчеркнул, что сегодня весь российский народ выступает за справедливый и достойный труд. «Сила нашей страны – в единстве!», – добавил он.

По окончании праздничного шествия на Красной площади состоялся концерт — творческие коллективы республики представили свои номера на главной сцене столицы.