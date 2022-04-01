27 апреля. Республика в событиях и лицах

1911 – в д. Байсубаково Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Борис Алексеевич Алексеев, народный артист Чувашской АССР, РСФСР, СССР. Актер неотразимого сценического обаяния, яркой творческой индивидуальности на сцене Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова сыграл более 300 ролей. За большие заслуги в области театрального искусства его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Именем Б. Алексеева названа улица в Чебоксарах, на доме (ул. К. Маркса, 31), где он жил в 1951–1973 годах, установлена мемориальная доска.

На фото: Народные артисты СССР Борис Алексеев и Вера Кузьмина в спектакле «Старик» Максима Горького. 1961 г.

1918 – образован Чувашский отдел при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. Отдел инициировал и курировал издание печатных органов на чувашском языке, координировал работу по развитию культуры и просвещения, осуществлял агитационно-пропагандистскую деятельность среди населения. Ликвидирован 5 мая 1921 года в связи с созданием Представительства Чувашской Автономной Области при Президиуме ВЦИК.

2006 – уроженка д. Соляной Моргаушского района, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Вера Соколова заняла первое место на Кубке мира по спортивной ходьбе на 10 км среди юниорок в испанском городе Ла-Корунья. В копилке наград известной чувашской спортсменки – медали всех достоинств Кубков и чемпионатов Европы и мира по спортивной ходьбе в командном зачете в составе команды России. Золотой призер Всемирной универсиады студентов, рекордсменка мира в ходьбе на 20 км.