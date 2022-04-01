Григорий ДАНИЛОВ: Наш товар продолжает путешествовать по всему миру

Беспрецедентное санкционное давление на экономику нашей страны, казалось бы, сведет на нет российский экспорт. Но расчет Запада не оправдался, санкции приговором для нашей экономики не стали. И исключить Россию из мировой торговли тоже не получается.

«Самое интересное: отправляемая нами в Европу продукция там настолько востребована, что, несмотря на ограничения, большая ее часть по-прежнему успешно экспортируется в европейские страны», — говорит руководитель Центра экспортной поддержки Чувашии Григорий Данилов. В том, что его слова не расходятся с делом, автор этих строк убедился, побывав вместе с ним в чебоксарской косметической компании, выпускаемая продукция которой отправляется в том числе и на экспорт.

ЦЭП поддержал — и дело пошло

Да, в широком ассортименте косметики на рынке сегодня достойное место занимает и косметическая продукция M.AKLIVE — наш, чувашский, бренд. История компании началась в Чебоксарах в 2018 году, когда Елена Мокеева, врач по образованию и эксперт с солидным опытом в косметической химии, разработала первые продукты для ритуалов красоты.

На зарубежные рынки вышли в прошлом году. Сначала, признают, экспорт продукции попытались наладить собственными силами. Оказалось, не все так просто. Помыкавшись, обратились за помощью в Центр поддержки экспорта. «ЦЭП помог нам с сертификацией, необходимой для экспорта товаров на рынок Европейского союза. Большой поддержкой стали комплексные услуги по сопровождению экспортных контрактов, консультирование касательно порядка и требований поставок в европейские страны», — рассказывает Елена Вячеславовна.

И дело пошло. Сегодня продажи косметики M.AKLIVE осуществляются уже в 13 государствах — Польше, Франции, Эстонии, Германии, Великобритания и других странах. «Самый отдаленный наш представитель находится на восточном побережье Калифорнии. Продажи не самые большие, тем не менее в США нас тоже знают», — уточнил директор по маркетингу Иван Сидоров. За 2021 год отгружено продукции по более чем 4 тыс. заказам. И ограничиваться на достигнутом не намерены. В компании сообщили, что «есть предложения и из других сран: еще не так «зашоренной» всевозможной косметикой Турции, Объединенных Арабских Эмиратов — рассматриваем возможности сотрудничества».

Косметика для жизни

— Название бренда означает «косметика для жизни», — продолжила Елена Вячеславовна. — Выпускаем функциональный продукт, решающий определенные задачи. Это не просто, скажем, увлажняющий крем или тоник. В каждом продукте есть ценный актив, который гарантирует действие, заявленное на упаковке. В ДНК бренда заложен критический подход к выбору компонентов и составлению рецептур, соответствующий международным стандартам салонной косметологии.

Ассортимент представлен линиями по уходу за кожей лица и кожей тела. Это разные продукты: как очищающие — пенки для умывания, гели для душа и т.д., так и более серьезные средства — отбеливающая, антивозрастная сыворотки, различные крема. «Не плодим множество, к примеру, тех же кремов для ухода за жирной кожей. У нас для этого есть отдельный продукт, решающий именно эту задачу, и он прекрасен». Рецептуру руководитель компании подбирает сама — работа, говорит, творческая. Кроме функциональности, связанной с необходимостью решения проблем кожи и продления результатов профессиональных процедур, нужно учитывать массу других свойств, которыми должен обладать продукт: органолептика, впитываемость в кожу, аромат, комфортная текстура, безопасность и т.д.

Если взять тот же крем — его формула строится из множества составляющих: водоэмульсионная основа, консерванты, отдушки, загустители, стабилизаторы — до двух десятков ингредиентов в среднем. Рождение «с нуля» нового продукта — дело сложное и небыстрое. Елена Мокеева составляет технические задания, по ним на производстве готовят образцы (компания сотрудничает с четырьмя российскими косметическими площадками), их тестируют — «не только на добровольцах из числа фокус-группы, но и на себе», вносят коррективы, и с момента возникновения идеи до запуска продукта в производство проходит не менее года. Потому и говорит Елена Вячеславовна с гордостью: «Каждый продукт — это синергия моего творчества и профессионализма технологов, косметики и фармакологии, лучшего сырья, огромной любви к делу, людям и желания делать лучше».

Кстати, о сырье. Его, к сожалению, в России пока не производят. Хотя, уверена Елена Мокеева, «уровень химического образования на постсоветском пространстве — самый высокий: химики великолепны, очень хорошие технологи — умеем делать продукты не хуже, а то и лучше, чем в Европе и Америке». И в этом она тоже видит одну из причин успеха за рубежом.

По сути, ничего нового: соотношение цены и качества — вот почему эту продукцию предпочитают не только в России, но и в избалованных разнообразием косметики странах. Плюс к этому, рассуждает руководитель компании, наши многочисленные соотечественники, проживающие за рубежом, испытывают ностальгию по Родине — тоже стараются покупать российское.

Не так страшен черт…

Безусловно, беседуя с руководством компании-экспортера, Григорий Данилов не обошел вниманием и тему санкций. Елена Мокеева подтвердила, что «зарубежные покупатели от нас не отвернулись — и продукцию отгружаем, и платежи идут». Есть переживания за логистику, за будущие поставки сырья. Не секрет, что некоторые иностранные компании ушли с рынка России. В середине марта, к примеру, временно прекратил работу в нашей стране один из основных поставщиков сырья — «тестируем продукцию других поставщиков». Благо, что Центр поддержки экспорта тоже не бросает на произвол судьбы — сотрудничество с ним продолжается. «Проблем глобальных нет, — подтвердил Григорий Данилов. — Компания решает логистические вопросы, мы помогаем. Подыскиваем альтернативные каналы доставки продукции. Уверен, найдем и поможем однозначно. Как раз сегодня обсудили вопросы по выходу на маркетплейсы. Процедура такая: компания подает заявку, проходит скоринг на сайте Российского экспортного центра, он показывает наименования площадок, которые оптимально подходят именно для этого вида бизнеса».

И общую ситуацию с экспортом Григорий Владиславович оценивает вполне оптимистично:

— Главная проблема чувашских экспортеров связана с нехваткой некоторых компонентов и комплектующих, которые ранее они получали из недружественных ныне нам стран. Приходится менять — искать аналоги, в чем мы им тоже помогаем. Собираем информацию, какие компоненты необходимы, через РЭЦ решаем эти вопросы. Хочу отметить, что таких проблем не так много, предприниматели Чувашии очень предприимчивые, многие уже нашли каналы поставок, логистики, платежей. Связано это и с тем, что 80% товаров, которые экспортирует малый и средний бизнес региона, отгружается в дружественные нам государства — страны СНГ, ЕврАзЭС, Юго-Восточной Азии. И только 20% приходилось на Европу и Азию. Но и туда, как я уже говорил, наша продукция также доставляется.

Завершая встречу, он подчеркнул, что в 2021 году субъекты МСП серьезно нарастили экспорт: их доля составила более половины всего объема экспорта Чувашии — такого еще не было. «Отрадно, что, несмотря на сложности, наш товар пользуется спросом за рубежом: продолжает путешествовать по всему миру и, думаю, будет путешествовать, потому что он востребован. А вместо тех, кто от него отказывается, будем находить новые рынки», — отметил руководитель ЦЭП.