24 апреля. Республика в событиях и лицах

1895 – в д. Старые Тойси Буинского уезда (ныне Батыревского района) родился Илларион Евдокимович Перепелкин, бригадир полеводческой бригады колхоза «Гвардеец» Батыревского района. За получение высоких урожаев пшеницы в 1948 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1908 – в чувашском селе Старое Семенкино, ныне входящего в Клявлинский район Самарской области, родился Георгий Нефедович Захаров, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны командовал 303-й истребительной авиационной дивизией, в состав которой входил полк «Нормандия–Неман», укомплектованный французскими летчиками-добровольцами. К апрелю 1945 года совершил 153 боевых вылета, участвовал в 48 воздушных боях, сбил 10 самолётов против­ника, из них 2 бомбардировщика Ju-88 над Минском в первый день войны. В апреле 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. После войны командовал авиакорпусом и воздушной армией. Награждён ор­денами Ленина (трижды), Крас­ного Знамени (четырежды), Жукова, Кутузова II степени, Александра Нев­ского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды (дважды), французским орденом Почётного Легиона, медалями. Почётный гражданин г. Париж. В г. Димитровград Ульяновской области на Аллее Героев установлен памятник-бюст. Автор книг «Повесть об истребителях», «Я – истребитель».

1919 – в чувашской деревне Верхний Казмаш Бирского уезда Уфимской губернии (ныне Караидельского района Республики Башкортостан) родился Николай Кириллович Романов, Герой Советского Союза. Командир взвода 188-го стрелкового полка 65-й армии старшина Н. Романов в числе первых 15 октября 1943 года форсировал реку Днепр и во главе группы бойцов вёл бой по расширению плацдарма, отразив три контратаки превосходящих сил противника. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 30 октября 1943 года. Именем Героя названа улица в с. Караидель.

1942 – в пос. Баскаки Шемуршинского района родился Федор Иванович Мадуров, скульптор, график, заслуженный художник Чувашской АССР, лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. Одним из первых обратился к мастерству народной резьбы по дереву, используя архаические формы древних памятников и предметов быта. Создал серию портретных образов героев древней чувашской истории и мифологии. С 1970 года работал скульптором Чувашского отделения Творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР, преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева. Произведения известного скульптора находятся в собраниях Чувашского государственного художественного музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея.

1980 – Чебоксарская студия ТВ показала первую передачу в цветном изображении. Использовалась передвижная станция, полученная для обслуживания Олимпийских игр в Москве.

1990 – в Чебоксарах в квартире, где с 1966 по 1981 год жил и работал народный художник ЧАССР Моисей Спиридонович Спиридонов, открыт Мемориальный музей-квартира – филиал Чувашского государственного художественного музея. Здесь сохранена обстановка квартиры с личными вещами художника, развёрнута выставка его произведений. Фонд содержит более 8 тысяч единиц хранения.