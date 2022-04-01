В республике на днях зафиксирован новый случай массовой гибели рыбы

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Экологическая катастрофа произошла в пруду около деревни Кукшумы Ядринского района. Как сообщили в Минприроды Чувашии, вчера на место происшествия выехали специалисты. Работники филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии отобрали пробы воды из водоема, в котором погибла рыба. О результатах будет сообщено дополнительно.
Ранее «СЧ» уже сообщала, что на прошлой неделе в пруду в Канашском районе погибло более 5,4 тысячи экземпляров серебряных карасей.

Опубликовано: 18 апреля 2022 г.


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