В республике на днях зафиксирован новый случай массовой гибели рыбы

Экологическая катастрофа произошла в пруду около деревни Кукшумы Ядринского района. Как сообщили в Минприроды Чувашии, вчера на место происшествия выехали специалисты. Работники филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашии отобрали пробы воды из водоема, в котором погибла рыба. О результатах будет сообщено дополнительно.

Ранее «СЧ» уже сообщала, что на прошлой неделе в пруду в Канашском районе погибло более 5,4 тысячи экземпляров серебряных карасей.