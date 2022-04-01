В Канашском районе погибло более 5,4 тысячи серебряных карасей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Массовую гибель рыбы подтверждает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, возбудившее по этому факту дело об административном правонарушении. Уточняется, что речь идет о происшествии на водохранилище реки Аниш около населенного пункта Старое Ахпердино. До этого здесь побывала сводная межведомственная комиссия в составе представителей Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры, ФГБУ «Главрыбвод», Минприроды республики, а также специалистов лаборатории филиала ЦЛАТИ по Чувашии. В Минприроды Чувашии сообщают, что специалисты сделали отбор проб воды из водоема, в котором погибла рыба, а также на реке Аниш в районе биологических очистных сооружений.
О причинах произошедшего будет известно после получения результатов лабораторных исследований.

Опубликовано: 14 апреля 2022 г.


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