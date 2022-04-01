За продажу контрафактного табака — «условка» и крупный штраф

Вынесен приговор двум жителям Алатыря, реализовывавшим контрафактные табачные изделия более чем на 500 тысяч рублей.

Судом установлено, что весной 2020 года они приобретали оптом товар, который затем под видом известных марок производителей табака перевозили и реализовывали через розничную сеть на территории Алатырского района. Продукция без соответствующих акцизных марок приобреталась в Москве и других крупных городах России.

Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашии. Подсудимые вину в совершенном преступлении не признали, хотя государственным обвинителем представлены суду доказательства, подтверждающие их причастность к содеянному.

С учетом позиции прокуратуры, данных о личности виновных, ряда смягчающих обстоятельств суд приговорил одного из фигурантов дела к 1 году 4 месяцам условного лишения свободы со штрафом в 360 тысяч рублей, а другого — к году «условки» и к штрафу в 150 тысяч рублей.