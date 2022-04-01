Упрощение процедур и смягчение условий: социальная помощь по новым правилам

На прошлой неделе состоялся брифинг министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой. Она рассказала журналистам о принятых правительством республики решениях в области социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Квадратных метров можно больше

При предоставлении пособия на детей от 3 до 7 лет производится комплексная оценка нуждаемости. На заседании Кабинета министров было принято решение смягчить критерии по жилплощади для назначения социальной выплаты. На сегодня предельный порог жилой площади в расчете на одного члена семьи, который оценивается при регистрации семьи как малоимущей, составляет 18 кв. метров для квартиры и 25 кв. метров для жилого дома. После вступления в силу изменений эти параметры вырастут: по жилым квартирам — до 24 кв. метров, по жилым домам — до 40 кв. метров. Соответственно, данное изменение увеличит количество получателей мер социальной поддержки.

В тему 14 апреля этого года Глава республики Олег Николаев подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Выплата будет предоставляться нуждающимся семьям. Критерии ее предоставления будут идентичны тем критериям, которые сегодня уже зафиксированы по выплате в отношении детей от трех до семи лет.

Помимо этого, уточнен перечень документов, которые предоставляются для назначения выплат на ребенка от 3 до 7 лет. Из доходов, учитываемых при расчете среднедушевых доходов семьи для назначения ежемесячной выплаты, исключены расходы по приобретению жилья, авто- или мототранспортного средства за счет целевой государственной социальной программы. Также не будут учитываться средства федерального и республиканского материнского капитала, потраченные на покупку технических средств реабилитации, на строительство или ремонт индивидуального жилого дома. Получаемые налоговые вычеты тоже не будут учитываться в доходах семьи.

«В целом, безусловно, это правильно, поскольку эти доходы, получаемые семьей, имеют целевой характер и направлены на решение социальных задач», — отметила министр труда.

По принципу «социального казначейства»

Решения Кабмина республики также изменили процедуру получения помощи в рамках социального контракта. «Новое правило упростит процесс. Гражданам не придется сначала ждать решения о признании их малоимущими, и только потом обращаться за соцконтрактом», — подчеркнула Алена Елизарова.

Заключение социального контракта будет осуществляться по принципам «социального казначейства». Если семья или одиноко проживающий человек в установленном порядке уже были признаны нуждающимися, то будет достаточно подать в органы соцзащиты только заявление. При этом в обращении нужно указать доходы за последние три месяца и об имуществе членов семьи.

АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА, министр труда и социальной защиты республики: «На уровне региона также было закреплено автоматическое изменение размеров ежемесячных выплат в рамках действующих социальных контрактов в случае установления новых величин прожиточных минимумов. Особенно это актуально в текущей ситуации, так как Правительство России анонсировало изменение этих показателей в ближайшее время».

Кроме того, теперь разрешено заключение социального контракта для открытия собственного дела, даже если один из членов семьи является действующим предпринимателем, а полученные средства для предпринимательских нужд можно будет тратить на программное обеспечение и получение необходимых лицензий.

В рамках социального контракта оказывается помощь по четырем направлениям: поддержка при трудоустройстве, при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, предоставление возможности вести свое подсобное хозяйство и помощь в преодолении гражданином трудной жизненной ситуации.

Министр труда также отметила изменение в механизме социального контракта, которое произошло на федеральном уровне в марте этого года. Теперь при заключении соцконтракта не будут учитываться доходы членов семьи, уволенных с 1 марта 2022 года. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве. Но данное условие не будет применяться при оказании прямой финансовой поддержки.

Выплаты семьям погибших военнослужащих

Правительство Чувашии одобрило законопроект о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 1 млн рублей членам семей погибших военнослужащих в результате спецоперации на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины.

Как отметила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, данная мера распространится на семьи военнослужащих, а также тех, кто проходил службу в войсках Национальной гвардии РФ и имел специальное звание полиции.

«Выплата будет назначена в дополнение к тем мерам поддержки и льготам, которые предоставляются членам семьи погибших военнослужащих в соответствии с федеральным законодательством. Это будет региональное дополнение, региональная форма поддержки как семьям военнослужащих, родившихся в Чувашии, так и проживавших в республике», — отметила Алена Елизарова.

Законопроект был разработан согласно Указу Главы Чувашии Олега Николаева. В ближайшее время ожидается его рассмотрение на сессии Госсовета республики.