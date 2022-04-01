Грамота за заслуги

Указом Главы Чувашии от 1 апреля за вклад в развитие изобразительного искусства и плодотворную научно-педагогическую деятельность Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Данилов Анатолий Васильевич — профессор Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, кандидат педагогических наук.