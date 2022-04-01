Требования для детских выплат смягчили, денег на бесплатную медицину прибавили

Расходы республиканского бюджета на финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи увеличены на 1,9 млрд рублей на 2023 год и на 2,3 млрд рублей — на 2024 год. Соответствующие поправки в документ утверждены на очередном заседании Кабинета министров, которое провел Глава республики Олег Николаев.
Как доложил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, в итоге «стоимость» программы на 2022 год составит 21,8 млрд рублей, на 2023 год — 22,9 млрд рублей, на 2024 год — 24,2 млрд рублей. Подушевые нормативы финансирования за счет республиканского бюджета как на 2022 год, так и на плановый период 2023 и 2024 годов полностью приведены в соответствие с федеральными нормативами.
Кроме этого, в программу вносятся изменения, предусматривающие увеличение лимита на приобретение медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования медицинских изделий, до 1 млн рублей против прежних 100 тыс. рублей.
Другим постановлением смягчаются критерии по жилплощади для назначения социальной выплаты на детей от 3 до 7 лет. По докладу министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой, устанавливаются новые размеры площади жилого помещения и жилого дома, учитываемые при принятии решения о регистрации семьи в качестве малоимущей.
Теперь их площадь не должна будет превышать 24 и 40 кв. метров на одного члена семьи (раньше соответственно 18 и 25 кв. метров). По словам министра, данное изменение позволит увеличить число получателей мер социальной поддержки.
Кроме этого, уточнен перечень документов, представляемых заявителем для назначения выплаты на ребенка от трех до семи лет и регистрации семьи в качестве малоимущей.
Из доходов, учитываемых при расчете среднедушевых доходов семьи для назначения ежемесячной выплаты, теперь исключены, в частности, расходы по приобретению недвижимого имущества, авто– или мототранспортного средства за счет целевой государственной социальной поддержки. А также средства федерального и регионального материнского капитала, предназначенные для приобретения технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции индивидуального жилого строения, либо компенсации затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилого строительства. Предусматриваются и другие послабления.
На заседании утвержден законопроект «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2021 год». Как отметил в своем докладе первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, доходная часть консолидированного бюджета была перевыполнена на 1,7%, в итоге доходы составили 85,3 млрд рублей, расходы — 85,2 млрд рублей, исполнение с профицитом 150,5 млн рублей. Доходы республиканского бюджета сложились в объеме 77,4 млрд рублей, расходы — 76,5 млрд, профицит — 862 млн рублей. При этом расходная часть выросла на 7 млрд рублей — на 10% выше 2021 года.
Заметно, почти на 17%, выросли собственные поступления консолидированного бюджета. По всем их составляющим отмечается положительная динамика. На фоне регионов ПФО Чувашия на третьем месте по динамике поступлений налога на доходы физических лиц — одного из ведущих. А по темпам прироста налогообложения в сфере предпринимательства — на первом месте.
На 10% выросли объемы трансфертов муниципальным бюджетам. Общая их сумма составила 28,7 млрд рублей. Значительные суммы направлены на развитие местных образовательных организаций, а также в дорожную отрасль.
Утвержден порядок проведения предварительной оценки проектов по созданию или развитию индустриальных парков, технопарков, промышленных технопарков на территории республики. По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, документом устанавливается процедура отбора таких проектов, которые в составе заявки будут направляться на конкурсный отбор в Минэкономразвития России в целях софинансирования за счет средств федерального бюджета. Речь идет об обеспечении льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям этих парков.
На заседании принят законопроект «О единовременной денежной выплате членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации». Как доложила Алена Елизарова, сумма выплаты составит 1 млн рублей в равных долях членам семей погибших воинов. В том числе родителям, супруге, детям, не достигшим на день гибели 18 лет. А также детям, получающим образование, но не старше 23 лет. Данная мера является дополнительной к уже действующим мерам финансовой поддержки семей погибших.
Требования для детских выплат смягчили, денег на бесплатную медицину прибавили
Расходы республиканского бюджета на финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи увеличены на 1,9 млрд рублей на 2023 год и на 2,3 млрд рублей — на 2024 год. Соответствующие поправки в документ утверждены на очередном заседании Кабинета министров, которое провел Глава республики Олег Николаев.