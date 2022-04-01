В Цивильском районе техника вышла в поле

В хозяйствах началась подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Это первый этап весенних полевых работ.

Раньше всех вышли в поле механизаторы фермерского хозяйства Андрея Хорошавина. Сейчас они ведут подкормку озимой пшеницы, всего же под озимыми 1200 га. В работе самоходный агрегат «Ботаник», на котором трудится механизатор Вячеслав Тарасов. На погрузке и подвозке аммиачной селитры работают механизаторы Алексей Степанов, Андрей Павлов, Валерий Филиппов и водитель Евгений Егоров. В хозяйстве запасено достаточно удобрений и горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.