В Цивильском районе техника вышла в поле

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В хозяйствах началась подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Это первый этап весенних полевых работ.
Раньше всех вышли в поле механизаторы фермерского хозяйства Андрея Хорошавина. Сейчас они ведут подкормку озимой пшеницы, всего же под озимыми 1200 га. В работе самоходный агрегат «Ботаник», на котором трудится механизатор Вячеслав Тарасов. На погрузке и подвозке аммиачной селитры работают механизаторы Алексей Степанов, Андрей Павлов, Валерий Филиппов и водитель Евгений Егоров. В хозяйстве запасено достаточно удобрений и горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

Опубликовано: 14 апреля 2022 г.


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