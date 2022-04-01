Зачем журналист меняет профессию

Алена Оленова, обозреватель «СЧ»:

Как только я начала читать газеты, моей любимой стала рубрика «Журналист меняет профессию». Что может быть интереснее рассказа об обычном деле, которое делают обычные люди, показанные с необычной точки зрения. Ведь журналист, оказавшись на месте воспитателя, продавца или дальнобойщика, обязательно подметит то, что профессионал не видит только потому, что привык к своей работе, и глаз у него «замылился».

Когда у меня, начинающего журналиста, появилась возможность написать материал под такой рубрикой, я тут же решила сделать репортаж о работе сотрудников «скорой». В начале 80-х годов прошлого века было очень много проблем у этой службы. И мне подумалось, что газетная публикация непременно улучшит ситуацию.

Дежурство на «скорой» редактор мне разрешил в свободное от работы время, поэтому все мои выезды пришлись на ночное время и выходные. За 400 с лишним часов я насмотрелась на жизнь горожан в самых разных ракурсах. Медики оказывали помощь при ножевых ранениях, инфарктах, высоком давлении и температуре. Вызывали их и к больным детям и старикам. Были трагедии и смешные случаи…

Один вызов поступил в вечернее время. У женщины 84 лет разболелся живот. Медики ехали к ней, нервничая: вдруг аппендицит, а пациентов такого возраста хирурги не любили оперировать, поэтому процесс госпитализации мог осложниться.

Приехали, заходим в квартиру. На кровати лежит бабушка в нарядном халатике, аккуратном белом платочке, на голове грелка. Едва слышно жалуется, что ее тошнит. Фельдшер уговорил ее переложить грелку с головы на ноги, измеряет давление. Уже по его реакции было понятно: тонометр зашкаливает. Ей тут же в вену вводят лекарство. Рядом стоит сын, переживает. Пока медики объясняли ему, что делать дальше, старушка встает с кровати и командным голосом распоряжается: бригада медиков должна ее десять минут понаблюдать, а она за это время напечет пирожков и даст их в дорогу.

В комнате воцарилась тишина, всей бригадой попытались убедить ее полежать, но она была непреклонна, мол, тесто перекиснет, пока она в кровати валяется…

Результатом выступления газеты стала не только помощь службе «скорой», но и чебоксарцам. Власти столицы республики воплотили в жизнь пожелания медиков: на домах разместили крупные таблички с их номерами. Ведь, разыскивая нужный адрес на улицах города, медики теряли время, которое было на вес золота. А для молодого журналиста это был ценнейший опыт, который очень помогал всю оставшуюся жизнь.