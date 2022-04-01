«Сбежавшая» цистерна

Дарья Сергеева, корреспондент «СЧ»:

…Случилось это в феврале прошлого года. На глазах удивленных автомобилистов по рельсам, пересекающим Гремячевский проезд в Чебоксарах, вдруг пролетела одиночная цистерна. Видео происшествия быстро попало в интернет и наделало немало шума. Люди интересовались, по чьей вине произошел этот инцидент и как в итоге остановили ту шальную цистерну.

Это видео я показала в редакции, и руководство решило, что нужно сделать материал в номер. До конца рабочего дня оставалось около часа, но все, что нам удалось выяснить по своим каналам, это то, что участок, где произошел инцидент, не является зоной ответственности Горьковской железной дороги. Даже в Минтрансе республики сразу не смогли сказать, что там случилось. На этом цепочка замкнулась.

К счастью, через знакомых своих знакомых удалось выйти не только на очевидцев события, но и на того самого машиниста, который подставил свой тепловоз под удар и остановил несущуюся под уклон цистерну.

Статья с подробностями инцидента вышла в газете на следующий день. Меня за оперативность похвалили на планерке, после которой я отправилась на встречу с тем самым машинистом тепловоза — Валерием Ивановым. А затем в газете вышел еще один материал с подробностями происшествия, едва не приведшего к трагедии, который попал на передовую.

А через год я прочитала очерк Анатолия Аграновского «Столкновение». Известный журналист написал про подвиг машиниста, успевшего ценой своей жизни остановить пассажирский поезд перед участком пути с развороченными пьяным трактористом рельсами.

Автор побывал на месте происшествия, посетил очевидца в больнице и даже записал слова антигероя, съездив в тюрьму. И дал оценку действиям двух этих людей, резко изменивших судьбы других. В его статье яростно столкнулись два уклада, две жизненные позиции.

Причиной происшествия с вагоном в Чебоксарах тоже стали чья-то безалаберность и равнодушие. И как же здорово, что и сегодня есть люди, готовые рискнуть своей жизнью, чтобы спасти окружающих от беды!..