С «СЧ» начинается утро

ДМИТРИЙ КРАСНОВ, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики:

«Сложно выделить какую-либо отдельную статью либо автора «Советской Чувашии». Каждый номер газеты читается на одном дыхании. Будь то материалы о еженедельных совещаниях в Доме правительства или статьи о выдающихся земляках. Особенно нравится еженедельная рубрика об истории Чебоксар. У читателей есть возможность отправиться в прошлое, увидеть, как жила Чувашия советского периода. Так что «Советской Чувашии» явно удалось изобрести машину времени. Также в газете всегда хочется видеть материалы о наших земляках и вдохновляться их успехами. С вашим изданием по-прежнему начинается мое рабочее утро. Оперативные и достоверные новости — это одно из преимуществ издания. Пусть будет так всегда!»