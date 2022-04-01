15 апреля. Республика в событиях и лицах

1929 – Чебоксарская музыкальная школа преобразована в музыкальный техникум. С 1930 года – музыкально-театральный техникум, с 1936-го – музыкальное училище, основной центр профессиональной подготовки композиторских, исполнительских и педагогических кадров в Чувашии. Организатор и первый директор училища — выдающийся чувашский композитор Степан Максимович Максимов. В 1954 году училищу присвоено имя композитора Федора Павловича Павлова.

С 2009 года – Чебоксарское музыкальное училище (техникум). За годы существования это учебное заведение окончили более 4000 учащихся, многие из которых стали известны своей деятельностью в музыкальной культуре республики и России.

1945 — постановкой спектакля «Виçĕ тус-тантăш» (Три подружки) открылся Чувашский государственный театр кукол. Основателем театра, его первым директором и художественным руководителем был Сергей Макарович Мерзляков. Талантливый режиссер, актер, художник, драматург приехал в Чебоксары в 1944 году по приглашению Управления по делам искусств Чувашской АССР. За десятилетия профессиональной деятельности в театре создано более 400 спектаклей, кукольных шоу и театрализованных программ. В 1996 году театр стал лауреатом премии Союза молодежи Чувашии им. М. Сеспеля.