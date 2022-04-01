15 апреля начинается прием документов на получение гранта «Агростартап»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в нынешнем году на реализацию данной формы государственной поддержки начинающих фермеров в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено направить 120,8 млн рублей. Получить грант на реализацию своих бизнес–планов создания или развития фермерского хозяйства смогут не менее 30 конкурсантов.
В 2019-2021 годах гранта «Агростартап» был удостоен 51 фермер, реализовано проектов на 170 млн рублей. 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили субсидии на закупку сырья и приобретение сельхозтехники и оборудования. Создан и успешно функционирует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, где можно получить консультацию по всем вопросам участия в конкурсе.

Опубликовано: 7 апреля 2022 г.


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