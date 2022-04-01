15 апреля начинается прием документов на получение гранта «Агростартап»

Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, в нынешнем году на реализацию данной формы государственной поддержки начинающих фермеров в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено направить 120,8 млн рублей. Получить грант на реализацию своих бизнес–планов создания или развития фермерского хозяйства смогут не менее 30 конкурсантов.

В 2019-2021 годах гранта «Агростартап» был удостоен 51 фермер, реализовано проектов на 170 млн рублей. 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили субсидии на закупку сырья и приобретение сельхозтехники и оборудования. Создан и успешно функционирует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, где можно получить консультацию по всем вопросам участия в конкурсе.