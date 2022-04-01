В Москве обсудили строительство завода по переработке отходов в Новочебоксарске

Чувашия и Российский экологический оператор разработают «дорожную карту» строительства завода по переработке отходов в Новочебоксарске. Данная тема обсуждалась на встрече Главы республики Олега Николаева с генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым.

Разговор шел в контексте обсуждения перспективы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Олег Николаев сообщил, что в территориальную схему обращения с отходами были внесены поправки, которые должны кардинально изменить потоки отходов и оснастить республику дополнительными мусороперегрузочными станциями с элементами сортировки. Строительство завода планируется завершить к 2024 году. К этому сроку намечено также последовательно закрыть полигоны, исчерпавшие свои ресурсы.

Как подчеркнул Олег Николаев, регион готов содействовать реализации проекта, для этого создаются необходимые условия. Землю под строительство уже подобрали, идет работа по коммуникациям. В свою очередь Денис Буцаев подтвердил заинтересованность РЭО в реализации проектов на территории Чувашии.

«Исходя из того, что земельные участки уже определены, мы бы предложили подготовить концессионную сделку оперативно, чтобы в этом году выйти на соглашение и обеспечить финансирование либо с конца текущего, либо в первом квартале следующего года», — отметил он.

Стороны договорились о разработке «дорожной карты». «У нас, безусловно, положительным является отсутствие разногласий по федеральной схеме и территориальной. Здесь мы сходимся и по мощности объектов, и по их количеству с точки зрения того, что можно было построить. Предлагаю именно эти объекты погрузить в «дорожную карту», форму тоже определяем, что это будет государственная компания. С одной стороны, это будет субъект, с другой — берем на себя обязательства по финансированию этого проекта», — отметил Денис Буцаев. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.