5 апреля. Республика в событиях и лицах

1918 — в с. Чиганары Ядринского уезда (ныне Ядринского района) родился Алексей Тимофеевич Якунин, Герой Советского Союза. Окончил Сталинградское военно-политическое училище. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1941 года. При штурме г. Ратенов (западнее Берлина) 26–27 апреля 1945 года эскадрон под его командованием в течение двух суток вёл бои в окружении. Немало фашистов уничтожил отважный командир, но и сам был смертельно ранен. Заместителю командира 54-го гвардейского кавалерийского полка по политической части 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, гвардии майору А. Якунину звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1945 года посмертно.

1921 — на заседании бюро Чувашского обкома РКП(б) принято решение о мобилизации через ЦК партии всех коммунистов-чувашей, находящихся вне пределов Чувашской автономной области в распоряжение Областного исполкома.

1942 – в с. Новое Тинчурино Яльчикского района родился Валерий Васильевич Сапожников, государственный деятель, заслуженный работник образования Чувашской Республики, почетный работник общего образования Российской Федерации.

Окончил Уссурийский государственный педагогический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС. Был учителем, директором школы, ответственным работником в комсомольских и партийных организациях республики. В 1986-2014 годах – председатель Государственного комитета Чувашской АССР по профессионально-техническому образованию, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики, директор Чебоксарского педагогического колледжа.

1947 – в д. Яндаши Шумерлинского района родился Владимир Петрович Мидуков, государственный и общественный деятель. Работал учителем, директором школы, председателем исполкома Чебоксарского районного Совета народных депутатов. В 1984-2000 годах – министр просвещения Чувашской Республики, министр социальной политики Чувашской Республики, министр социальной защиты населения Чувашской Республики. С 2002 года – руководитель Администрации Президента Чувашской Республики, исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». В 2006-2011 годах – заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Комитета по культуре, образованию, науке, национальной и молодёжной политике.

1971 – в Чебоксарах родилась Лилия Николаевна Ефремова, мастер спорта России международного класса по биатлону, бронзовый призер ХХ зимних Олимпийских игр в гонке на 7,5 км. Воспитанница республиканской школы высшего спортивного мастерства им. А. Игнатьева, Чебоксарского среднего специального училища олимпийского резерва. Победительница первенства мира по биатлону в командном зачёте среди юниорок, чемпионка и серебряный призёр чемпионата Европы в гонке преследования и эстафете 4х7,5 км в составе команды России. Бронзовую медаль на этапе Кубка мира и ХХ зимних Олимпийских игр в гонке на 7,5 км в Турине завоевала в составе команды Украины.

1973 – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Чебоксарах образованы три района: Ленинский, Калининский и Московский.

1991 – вышел в свет первый номер чувашской республиканской общественно-политической газеты «Хресчен сасси» (Голос крестьянина).

2001 – в поселке Кугеси открылся Чебоксарский районный музей. В честь уроженца края, ученого с мировым именем, основоположника российской школы синологии Никиты Яковлевича Бичурина музей назван «Бичурин и современность». Здесь хранятся более 11 тысяч экспонатов, что делает его важнейшим хранилищем историко-культурного и духовного наследия республики. Жемчужиной музея является читальный зал «Научный подвиг Бичурина». На прилегающей территории музея функционируют Чувашский двор, а также Бичуринский сад, где установлен памятник выдающемуся ученому-земляку. Ежегодно музей посещают 12 тысяч экскурсантов, частые гости – представители из Китая.