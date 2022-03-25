Мальчишки из Чувашии и Москвы изучают флотскую науку на подводной лодке

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В пункте Северного флота Гаджиево в Мурманской области проходит очередная выездная школа юнг.

21 марта подростки из Москвы, Московской области и Чувашии вместе с руководителем школы Владимиром Крюковским прибыли в 24 дивизию атомных подводных лодок. Учебный выезд продлится до 30 марта. За дни пребывания на базе ребята в возрасте от 11 до 15 лет освоят программу дублера-матроса. Учатся они под руководством офицеров-контрактников: изучают устройство корабля, кораблевождение, флотские специальности. Одно из занятий проводится на атомной подводной лодке «Вепрь». Кроме того, юнги штудируют воинские уставы, историю армии и флота, а также активно занимаются физической подготовкой.

«Жизнь на корабле, освоение мужской специальности, общение с офицерами-наставниками – незабываемый опыт для мальчишек, — говорит Владимир Крюковский. — Многие из них меняются на глазах, начинают ценить труд, многое узнают о себе и своих возможностях».

Опубликовано: 25 марта 2022 г.


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