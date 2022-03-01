Парламентарии уточнили финансы, одобрили соцвыплаты, но снова разошлись во мнениях по муниципальной реформе

«Бюджетный процесс начинается не с трибуны…»

На повестке дня прошедшей вчера седьмой сессии Госсовета Чувашии особняком стоял вопрос уточнения республиканского бюджета на 2022 год. Ряд законопроектов касался социальной поддержки детей и семей с детьми. Самый большой блок, состоявший из 19 вопросов, был посвящен преобразованию муниципалитетов республики.

Прежде чем перейти к рассмотрению, прениям и голосованиям, депутат Игорь Моляков предложил коллегам почтить минутой молчания память воинов-земляков, погибших в ходе военных действий на Украине. В едином порыве участники заседания — Глава Чувашии Олег Николаев, парламентарии, министры, представители органов местного самоуправления — поднялись со своих мест.

Затронутая тема, по сути, предваряла вопрос, с которого и началась сессия. Депутаты Госсовета выразили свою солидарность с решением Президента страны Владимира Путина провести специальную военную операцию в Донбассе и на Украине. По словам председателя Госсовета Леонида Черкесова, «народные избранники уверены в том, что Глава государства сделал решительный, единственно верный шаг на пути освобождения миллионов людей от антинародного режима». Также Госсовет поддержал инициативу руководителя региона Олега Николаева об оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. Леонид Ильич сообщил, что депутаты Госсовета внесли свою лепту в сбор продуктов питания, предметов первой необходимости, перечислили значительную сумму в Фонд развития Чувашии «Перле», объявивший сбор пожертвований для жителей Донбасса, и намерены помогать и дальше.

Поддержка требуется сейчас и в решении внутренних задач региона. Первый вице-премьер правительства республики — министр финансов Михаил Ноздряков представил проект закона о внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Впрочем, в таких уточнениях ничего необычного нет, они практически ежегодно происходят в марте, успокоил Михаил Ноздряков.

Министр подчеркнул, что нынешнее исполнение бюджета идет в особых условиях, с учетом геополитической ситуации и санкционного давления на Россию. Доходная часть бюджета увеличилась на 6 млрд рублей, расходная — на 6,2 млрд рублей. Практически все расходы будут направлены на социальную сферу. В приоритете — задачи по выполнению и финансовому обеспечению социально значимых расходов (зарплата, соцвыплаты). Сохранено и увеличено финансирование региональных проектов, направленных на реализацию нацпроектов. Дополнительные средства выделят на индексацию мер соцподдержки, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, модернизацию школ и многое другое.

«Бюджет является одним из основных инструментов как в реализации антикризисных мер, так и в поддержке граждан и экономики республики в целом, — обозначил Михаил Ноздряков. — Сегодня приняты все решения в части ускорения проведения закупочных процедур. Приступил к работе оперативный штаб по повышению эффективности использования бюджетных средств. Также мы понимаем, что необходимо обеспечить выполнение взятых обязательств».

Во время прений руководитель фракции «Партия Пенсионеров» Николай Степанов поинтересовался у первого вице-премьера, какие меры поддержки предусмотрены предприятиям, если экономическая обстановка ухудшится.

«Понятно, что во многом повторяется сценарий ситуации с коронавирусом, когда в качестве приоритета ставилась поддержка предприятий в целях сохранения занятости, — прокомментировал министр финансов. — В то время были субсидии, сейчас это предоставление кредитов по программам, где основной критерий — помощь в части оборотных средств и так далее. Важны импортозамещение, организация производства комплектующих, изменение логистики. Мы смотрим, какие есть федеральные меры поддержки, и затем уже «встраиваемся» своим рублем».

В прениях также депутаты подняли тему пассажирских перевозок, ратовали за помощь садоводам и сетовали на недостаточное внимание Новочебоксарску. На что Михаил Ноздряков ответил, что бюджетный процесс начинается не на трибуне Госсовета, а с формирования мероприятий, госпрограмм.

«Если ограничиться только выходом на трибуны, вас никто не услышит. Хотя бы письмо надо написать, сформулировать свою позицию, — дал совет первый вице-премьер. — Многое зависит и от активности муниципалитета. Подготовил документы, вовремя подал…»

После того, как проект по уточнениям в бюджет все-таки был принят, парламентарии перешли к блоку социальных вопросов. Одним из законопроектов предложено расширить помощь многодетным семьям с 5 и более детьми в решении жилищного вопроса. По их выбору будет предоставляться жилое помещение по договору социального найма либо единовременная выплата на приобретение или строительство жилья. Также приняты изменения в Закон «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», направленные на повышение вознаграждения приемным родителям или опекунам. За воспитание одного-двух детей один из приемных родителей сможет получать сумму в размере 4038 рублей, за воспитание трех и более чад — 5735 рублей. А если семья приняла шесть или более ребятишек, такую же сумму дадут и второму родителю.

Традиционно самые бурные обсуждения парламентариев вызвали вопросы, касающиеся муниципальной реформы. Но как подчеркнул депутат Петр Краснов, три сотни депутатов районных Собраний и более двух тысяч депутатов поселений уже проголосовали за этот проект, «это их решение, и стоит к ним прислушаться». С учетом таблицы поправок законопроекты были приняты.