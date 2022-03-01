В Чувашии и Татарстане пройдет межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу»

В Казани состоялась совместная пресс-конференция министерств культуры Чувашии и Татарстана по проведению межрегионального патриотического марафона «Подвиг в тылу», посвященного строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова рассказала журналистам о проделанной работе по увековечиванию подвига строителей рубежей. В частности, о создании логотипа, об учреждении медали, которая вручается ветеранам, возводившим рубежи. Также в ходе пресс-конференции министр культуры Татарстана Ирада Аюпова передала своей коллеге из Чувашии фрагмент вышивки для участия во Всероссийском проекте «Вышитая карта России». Подробности — в следующих номерах «СЧ».