Решена судьба еще четырех домов-долгостроев

Наблюдательный совет публично-правовой компании «Фонд развития территорий» принял решение о завершении строительства в Чебоксарах еще четырех проблемных жилых домов, куда направят 1,3 миллиарда рублей. Будут восстановлены права 480 граждан.

Эта информация озвучена представителями фонда на совещании с участием Главы республики Олега Николаева. Готовится к сдаче в эксплуатацию дом 6 по улице Гражданской (застройщик — ООО «Кратонстрой»). Строительство там уже завершено, объект запланирован к вводу в эксплуатацию в марте этого года.

До конца 2022 года также должна быть сдана позиция 83 по улице Калинина (ООО «Победа»). Два объекта — позиция 5 по проезду Соляному (ООО «Алза») и дом 7 на площади Речников (ООО «Фирма «Старко») — запланированы к вводу в третьем квартале 2023 года. На рассмотрение фонда планируется вынести еще два проблемных объекта застройщика-банкрота ООО «Альянс Недвижимость», решение по которым примет наблюдательный совет.

Глава Чувашии обратил внимание руководства фонда на то, что в нынешних условиях достройка проблемных объектов, к тому же находящихся в высокой степени готовности, будет более оптимальным вариантом для обманутых дольщиков, нежели выплата им денежных компенсаций.

«Ситуация на рынке очень резко поменялась. По поручению Президента России мы должны сделать все, чтобы поддержать граждан», — отметил он.

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По данным прокурора республики Андрея Фомина, сейчас расследуется шесть уголовных дел по десяти проблемным домам шести застройщиков. Совокупный ущерб, установленный следствием, — 156 миллионов рублей.