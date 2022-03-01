Самая высокая зарплата в Чувашии — у банкиров

Самая высокая среднемесячная зарплата в Чувашии по итогам 2021 года оказалась в банковской сфере — 48 тыс. рублей. Это 55 позиция среди регионов по данным РИА Рейтинг.

В данном сегменте самые высокие заработки еще только в двух регионах — Самарской области (60 тыс.) и Новосибирской области (75 тыс.) В остальных наиболее высокооплачиваемые отрасли самые разные — добывающая, рыболовство, наука и даже складское хозяйство и логистика (66 тыс. в Приморском крае). В Москве больше всех зарабатывают на финансовых услугах (199 тыс.). В четырех регионах — Республике Адыгея, Алтайском крае, Кировской области и Республике Калмыкии самая высокая зарплата у госслужащих. Но, видимо, только на фоне остальных зарплат внутри этих регионов — в среднем здешние чиновники получают 39–41 тыс. рублей.