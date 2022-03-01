19 марта. Республика в событиях и лицах

1887 – в с. Алдиарово Цивильского уезда (ныне Янтиковского района) родился Василий Петрович Воробьев, композитор, хоровой дирижер, педагог. Один из основоположников профессиональной музыкальной культуры республики. Организатор и дирижер Чувашского государственного хора (ныне Чувашский государственный ансамбль песни и танца). Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. В память о нем и его сыне композиторе Г.В. Воробьеве в Чебоксарах названа улица.

1920 – в с. Высоковка Цивильского уезда (ныне Канашского района) родился Анатолий Александрович Иванов, Герой Советского Союза. В Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1941 года на Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, 29 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в пос. Вурнары, почетный гражданин Вурнарского района.

1936 – в чувашском селе Иваново-Кувалат Зилаирского района Республики Башкортостан родился Геннадий Емельянович Корнилов, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, почетный работник высшего образования Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. С 1968 года – в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания, руководил кафедрой русского языка и общего языкознания, декан филологического факультета.

Один из авторов Русско-чувашского словаря, составитель Словаря русских говоров Поволжья, Топонимического словаря Чувашского Поволжья.

1942 – пионерский актив г. Ядрин обратился ко всем пионерам и школьникам Чувашской АССР с призывом организовать сбор средств для постройки танка «Пионер Чувашии».

1944 – за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и захвате плацдарма на правом берегу реки, уроженец с. Ямской Посад Алатырского уезда (ныне в черте г. Алатырь) Иван Иванович Кувин удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Подвиг отважного сапера увековечен на полотне диарамы «Битва за Днепр» в г. Днепропетровск. Его именем названа улица в г. Алатырь.

1960 — в с. Первомайское Батыревского района родилась Александра Тимофеевна Деверинская, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, трехкратная чемпионка СССР, победительница Кубка мира, рекордсменка мира, Европы и СССР по спортивной ходьбе. Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, почётный гражданин Батыревского района.