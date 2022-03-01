18 марта. Республика в событиях и лицах

1926 – в с. Тобурданово Цивильского уезда (ныне Канашского района) родилась Ольга Ивановна Талля, государственный и общественный деятель, заслуженный работник культуры Чувашской АССР.

Долгое время была на комсомольской и партийной работе, возглавляла министерство социального обеспечения Чувашской АССР, отдел культуры Чувашского обкома КПСС. Была первым председателем Чувашского республиканского женского совета.

1971 – решением ЦК ВЛКСМ строящийся Чебоксарский тракторный завод включен в число Всесоюзных ударных комсомольских строек.

1992 – подписан акт о передаче зданий Свято-Троицкого мужского монастыря Чебоксарско-Чувашской епархии. Монастырь был основан в 1566 году. Закрыт в 1924 году, открыт вновь через семьдесят лет.

1994 – вышел в свет первый номер литературно-художественного и публицистического журнала «Лик Чувашии» на русском языке.