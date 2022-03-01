Точка пересечения параллельных прямых

И снова о фантастике! Поразительно, как много, оказывается, в нашей национальной литературе произведений такого рода. Востребованным был в советские годы писательской средой Чувашии этот жанр. И сегодня в моих руках книга одного из зачинателей этого направления — «Из железного плена» Георгия Ефремова. На эту повесть, как и на прочие художественные тексты автора, наложила свои специфические черты его основная профессия и полученное образование: будучи выпускником физико-математического факультета Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева и отдав многие годы работе на кафедре математики родного вуза, он и в творчество привнес научную составляющую.

СПРАВКА «СЧ» Георгий Ефремов родился 12 мая (по старому стилю) 1912 года в д. Шанары Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Мариинско-Посадского района Чувашской Республики) в крестьянской семье. Окончил Центральный чувашский педагогический техникум и физико-математический факультет Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева. Работал учителем Абашевской школы колхозной молодежи, Кугесьской средней школы, заместителем министра просвещения Чувашской АССР, заместителем директора Канашского учительского института. С 1955 года связал свою трудовую деятельность с педагогическим институтом. Участник Великой Отечественной войны.

В литературу пришел в конце 1940-х годов. В 1948 году на конкурсе на лучшую художественную книгу для детей научно-фантастическая повесть молодого писателя «Обновленный климат» была удостоена первой премии. Вдохновленный успехом, Ефремов публикует следом одно за другим новые произведения: «Громовская диссертация», «Заслуженный аттестат», «Земная ось», «Из железного плена», «Светлая мечта»…

Эта книга интересна в первую очередь своей интеллектуальностью. Причем, помимо кое-каких знаний и навыков в точных науках, она может быть хорошим пособием для изучения искусства дискуссии. Не банальных утверждений типа «ты — мне, я — тебе», а погружения в мир оппонента, учета его менталитета и способности к убеждению, умения слушать и слышать. Здесь во всей палитре красок разворачивается игра «Кто кого?». Считывать действия, анализировать события и делать это чуточку быстрее столь же умного противника. Пикировка с врагом, искусство подыграть ему, чтобы заставить крупную рыбину заглотить наживку, но не порвать резким движением леску…

Борьба интеллекта, а не грубой физической силы! — вот чему учит Георгий Ефремов. Этот фактор — неотъемлемая часть сюжета, естественная задумка автора, и именно в силу этого обстоятельства текст актуален и нынче. Впрочем, перед нами не сухой трактат, а самое что ни на есть живое, не оставляющее читателя равнодушным, действие. Поначалу сюжет даже убаюкивает своей неспешностью, но внезапно она нарушается резким поворотом событий, и мы оказываемся в мире новых реалий, где один ученый из зависти способен лишить жизни другого.

Выстроенный и пока изолированный от прочего человечества «новый мир», где живет и продуцирует идеи «будущая земная элита». Именно так: «будущая земная элита» — называется этот количественно ограниченный контингент ученого сообщества. Сюда попадает Александр Ивашов, советский профессор, доктор физико-математических наук, которого судьба выбрала как контактера с инопланетной цивилизацией. Даже не как контактера, а как строителя будущего контакта. Ему в сновидениях направляются бесчисленные формулы и схемы, благодаря которым будет создаваться устройство, позволяющее взаимодействовать с братьями по разуму из других миров. И вот он поставлен перед жестким выбором, в котором нет «золотой середины», — «остаться верным своему долгу перед человечеством, что неминуемо связано с риском для великого открытия, или переметнуться в стан врага?..»

Способен ли человек в экстремальных для себя условиях выдержать искушение? Не поддастся ли он соблазну обменять свои убеждения на сытость и комфорт? Можно ли купить его материальной подачкой? — вечные вопросы, в которых мы плутаем как в трех соснах и часто делаем неверный выбор. В этом отношении повесть Георгия Ефимова в каком-то смысле нить Ариадны. У героя книги хватает мужества и не сломаться.

Прямолинейность — это и плюс, и минус книги Георгия Ефремова. Плюс — в характерных личностях, несгибаемых, верящих в свое правое дело; минус — в тех же самых характерных личностях, уж слишком одиозно показанных. Здесь все четко: вот этот — хороший, а этот — плохой. Ну никакой интриги, никакого простора для фантазии читателя. Но что-то удерживает, не дает расслабиться и отложить книгу. Что? Какой такой стержень? Чем привлекает эта книга на фоне огромной волны самой разножанровой фантастики? Человечностью и мужественностью! Никакого супергеройства, никаких «умных» помощников; здесь тот тип мужчины, который побеждает не тупой силой накачанных мышц, а разумным расчетом. К сожалению, этот элемент, столь знаковый для советской фантастики, современная российская литература подобного профиля во многом утратила…

А насколько гармонично вплетена в канву повести сюжетная линия про чувашского богатыря Чеменя! Она развивается параллельно основным событиям, служит неким их отражением и одновременно подчеркивает преемственность человеческих поступков, в том числе и ошибочных. При этом в отличие от мира точных наук в книге Георгия Ефремова параллельные прямые пересекутся, и сделано это будет с той виртуозностью, которая присуща дотошному ученому, сунувшему нос в литературу: вроде бы абстрагированное от основного сюжета повествование вдруг оказывается не включенной ради «красного словца» линией, а эффектной точкой отсчета координат.

Как пересекутся и линии жизни конкретного мужчины и конкретной женщины, которые при других обстоятельствах вряд ли могли бы встретиться, а тут… Да, да, куда же без любви?! И романтик, конечно, найдет ее на страницах повести! Всему своя мера и свое время! Это — догма, которая неизменна при любой погоде за окном. А еще — чувство дружбы, взаимовыручки и взаимопомощи, когда «мы своих не бросаем».

…История противостояния двух разных мировоззренческих систем. Как это актуально в современных реалиях, как это непреходяще в исторической ретроспективе и перспективе! Как много уроков можно извлечь из прошлого и передать будущему! «Не верь сладким словам! Не поддавайся соблазну, и останешься самим собой, не пойдешь против самого себя». Как важен этот урок сегодня, когда наша страна снова в кольце, когда за попытку защитить себя на Россию ополчился весь «прогрессивный» мир. Он никогда не изменится, а раз за разом будет демонстрировать свой хищнический характер, и нужно быть к такому готовым.

Повесть «Из железного плена» дает один из замечательных образцов поведения настоящего человека (и это не оговорка по Фрейду) в подобных условиях. Поведения, ведущего к победе!

Словом, этот текст для тех, кто ценит простые человеческие отношения и качества: честность, доверие, любовь… Хочется надеяться, что таковых в нашей стране по-прежнему большинство.

Вопросы о книге:

1. Какая картина висит в комнате, куда поместили похищенного Александра Ивашова, и что она символизирует?

2. Почему раз за разом главному герою вспоминается древний курган в Чувашии? И чье это, по легенде, место захоронения?

3. Символом чего Ивашов воспринимает Вавилонскую башню?

Федор Козлов