Сахар «тормозят» посредники

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дефицита сахара в стране в настоящее время нет, а перебои в торговле связаны с тем, что его придерживают посредники, считает статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
Как сообщает агентство Интерфакс, чиновник утверждает, что дефицита не может быть, сахара в стране полно. Просто организации, которые забирают его с заводов и должны поставлять в сети, переложили товар на склады и ждут, когда сахар поднимется в цене процентов на 50. Евтухов напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания. При этом он не исключил, что «придется ими воспользоваться».

Опубликовано: 17 марта 2022 г.


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