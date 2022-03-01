«Поезд Победы» едет в Чувашию

Уникальный передвижной музей можно будет посетить в течение трех дней

Прибытия «Поезда Победы» ожидают в Чебоксарах 19 марта. В прошлом году этот уникальный состав, представляющий собой передвижной музей на колесах, простоял в столице Чувашии всего один день. В этот раз у жителей республики есть возможность посетить экспозицию, посвященную истории Великой Отечественной войны, в течение трех дней.

Напомним, железнодорожный вокзал Чебоксар принимал этот поезд, о котором говорят как об одном из самых зрелищных современных музеев, 28 апреля прошлого года. Тогда журналисты, которым посчастливилось вместе с Главой республики и другими официальными лицами первыми посетить экспозицию, подробно рассказывали о необычной выставке в подвижном составе, где при помощи мультимедийного оборудования воссозданы сцены из военного времени. Экскурсия больше походила на историческое путешествие по основным вехам Великой Отечественной войны, где посетитель был не просто зрителем, он словно погружался в атмосферу тех времен, ощущал себя участником происходящего. Именно поэтому инсталляция называется иммерсивной, — то есть создающей эффект присутствия, погружающей в среду.

В основе экспозиции — трехмерные скульптурные панорамы, макеты, фигуры в натуральную величину. Всего в поезде 150 скульптур, которым нашлись «роли» в девяти вагонах. Каждый вагон посвящен отдельной теме: предвоенное время, начало войны, санитарный и банно-прачечные эшелоны, бронепоезд, штабной вагон и, наконец, победный май.

Однако из-за стесненных условий в поезде и «сценарного плана» аудиогида посещать такую выставку одновременно могут не более 12 человек, поэтому количество билетов на каждый сеанс всегда ограничено. Так, в прошлом году в «Поезде Победы», остановившемся на один день в Чебоксарах, смогли побывать всего 700 человек, в основном это были школьники-юнармейцы, кадеты, студенты-активисты. Было очень жаль, что немногим удалось стать участником этого удивительного «путешествия» в прошлое. Но еще тогда организаторы уникальной выставки пообещали вернуться в Чебоксары. Не прошло и года, как «Поезд Победы» снова направляется к нам.

К СВЕДЕНИЮ

В субботу и воскресенье «Поезд Победы» будет принимать гостей с 10 до 17 часов, а 21 марта – с 10 до 16 часов. Как сообщают в Минтрансе Чувашии, чтобы посетить передвижной музей, нужно заранее получить на сайте «Поезд Победы» бесплатный электронный билет на конкретные дату и время. Билеты появятся на сайте за один-два дня до даты прибытия экспозиции в город. То есть уже с 17 марта стоит следить за их поступлением.